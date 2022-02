Le Wydad à l’assaut des Angolais de Sagrada

C’est parti pour la phase de poules de la Ligue des champions

10/02/2022

Place à la compétition continentale avec la programmation en cette fin de semaine de la première journée de la phase de poules.



En Ligue des champions, le bal sera ouvert, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, par la rencontre qui opposera le Wydad au club angolais de Sagrada, alors que samedi, le Raja aura à donner le ton aux Sud-Africains aux Sud-Africains d’Amazulu. En Coupe de la Confédération, la sortie de la RSB est prévue dimanche à la maison contre l’équipe de l’US Gendarmerie du Niger.



Le Wydad retrouve donc la phase de poules avec la ferme intention de réussir pleinement cette entame pour le compte du groupe 4. En dépit de quelques absences, dont les plus en vue restent celles des latéraux Ayoub El Amloud et Yahya Attiyat Allah, ainsi que celle de l’attaquant Zouheir Moutarraji, les Rouges sont mieux outillés que leur adversaire du jour et seule la victoire pourrait faire leurs affaires en vue d’envisager la suite du parcours dans de bonnes dispositions.



Le Wydad, interdit par la FIFA de recrutements et qui reste sur un nul blanc ramené de Tanger au terme de la journée de reprise du championnat national, est sommé de bien négocier cette opposition inaugurale qui, aux yeux du coach du club Walid Regragui, n’obéit, comme précité, qu’à une seule équation la victoire.



Un résultat positif d’entrée boosterait le moral du groupe avant son prochain match programmé le 19 courant à Luanda contre les Angolais de Petro Atletico, avant de recevoir le 26 de ce mois à Casablanca, l’équipe égyptienne du Zamalek qui compte dans ses rangs deux ex-Wydadis Achraf Bencharki et Mohammed Ounnajem.



D’où l’importance de démarrer du bon pied cette confrontation qui sera sifflée par l’arbitre ghanéen Daniel Larya.



Il convient de rappeler qu’avant d’accéder à ce stade de la compétition, le club de Sagrada, qui occupe la deuxième place du championnat angolais derrière Petro Atletico, avait éliminé aux deux précédents tours les formations de Platinium d’Afrique du Sud et du Royal Leopards d’Eswatini. Quant au Wydad, exempt du tour préliminaire, il avait sorti au second round les Ghanéens de Hearts of Oak. Les Rouges s’étaient fait une frayeur en cédant le pas au match aller par 1 à 0, mais ils ont déroulé au retour à la maison, en s’imposant sur le large score de 6 buts à 1.



Mohamed Bouarab

​Botola Pro D1

Voici le programme de la 17è journée de la Botola Pro D1 de football dont les premiers matches sont prévus aujourd’hui :



Vendredi

16h00 : MAS-JSS

18h00 : CAYB-FUS



Samedi

16h00 : HUSA-DHJ

18h00 : SCCM-IRT



Dimanche

16h00: AS FAR-MCO



Mardi 15 février

16h00: OCK-Raja

18h15: WAC-RCOZ



Mercredi 16 février :

16h00 : OCS-RSB



…Et Pro D2

Voici le programme de la 19è journée de la Botola Pro D2 de football (15h30):



Vendredi

ASS-RBM

CAK-MAT



Samedi

SM-USMO

RAC-CJBG

KACM-TAS



Dimanche

OD-IZK

JSM-WAF

RCAZ-UTS.