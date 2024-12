Le Washington Post met en avant la “renaissance” des musées à Rabat

09/12/2024

Le prestigieux quotidien américain le Washington Post a consacré, dans sa livraison de samedi, un article à la ville de Rabat, “joyau historique en bord de mer” qui vit une “renaissance” des musées.



Dans cet article signé Graham Cornwell, historien spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord , le journal indique que Rabat a bénéficié de la dynamique d’investissements enclenchée dans ce domaine au cours des dernières années au Royaume.



Dans ce contexte, le spécialiste relevant de l'Université de George Washington, note que le Maroc a consenti des investissements dans ses infrastructures de musées, réhabilitant des bâtiments historiques pour les réutiliser pour mettre en valeur de nouvelles collections à travers le pays.



Dans ce panorama architectural de la capitale du Maroc, le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, se distingue comme un joyau rare, indique-t-il. Cet édifice fut le fer de lance de cette dynamique “nationale” en faveur des musées.



L’inauguration de cette institution en 2014 a attiré des artistes marocains et internationaux contemporains et donne lieu à des expositions “allant de l'art postcolonial marocain aux œuvres de peintres expatriés cubains”.



Le Washington Post cite également le musée Bank al-Maghrib, “logé dans un chef-d'œuvre architectural d'un bâtiment qui intègre les fioritures esthétiques marocaines dans le design européen moderne”.



Ce musée raconte des millénaires d'histoire marocaine à travers de vieilles pièces de monnaie et certaines des meilleures peintures marocaines du siècle passé, note l’auteur de l’article.



À cette mosaïque s’ajoute le musée national de la photographie, situé dans le quartier pittoresque de L'Océan, ajoute le quotidien, rappelant que cet espace vient d’accueillir une exposition de photographes “innovants” de toute l'Afrique.



Parmi les œuvres qui font la fierté de la capitale, la publication cite également la Tour Mohammed VI, la plus haute d'Afrique, le Grand théâtre de Rabat et le site historique de Chellah.



Dans cet article agrémenté de belles photos illustrant des facettes de la vie culturelle et sociale de la capitale, l’auteur invite également les visiteurs à apprécier la quiétude qui règnent dans les ruelles de la Médina de Rabat.

Exposition collective



Le vernissage de l'exposition collective d’art visuel rassemblant des artistes de l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable a eu lieu, samedi à l’espace Mohamed Benali Rbati à Rabat, dans le cadre de la 6ème édition du Festival "Florilège Culturel".



Cet événement vise à enrichir le paysage artistique et culturel de la "Ville lumière" en mettant en avant les beaux-arts et en renforçant leur présence dans les activités culturelles et artistiques de la ville.



Dans une déclaration à la MAP, le président du comité culturel de l’Association Ribat Al Fath, Abdelkamel Dinia, a indiqué que cette exposition collective, marquée par la participation d’environ 30 artistes, hommes et femmes, vise à soutenir les artistes peintres marocains en leur offrant l’opportunité d’exposer leurs œuvres dans cet espace prestigieux.



L’exposition inclut des œuvres d’artistes issus de diverses écoles d’art, principalement des diplômés d’écoles marocaines, ainsi que des artistes autodidactes doués d’un talent inné, y compris des portraitistes habiles, a-t-il ajouté.



Cet événement artistique se distingue par une forte participation de jeunes et de femmes, exposant des œuvres traitant du sujet de l’intelligence artificielle (IA), une question d’actualité, a-t-il fait savoir.



Dans une déclaration similaire, l’artiste autodidacte Omar Chennai a souligné l’importance de "préserver le patrimoine qui incarne le passé et le présent", affirmant que ses tableaux s’inspirent de l’architecture marocaine authentique comme les kasbahs et les marchés.



L’artiste visuelle Amina Costo a relevé qu’elle participe chaque année à cette exposition avec ses peintures appartenant au courant de l’art intuitif, soulignant qu’elle est passée du tissage de tapis à l’art visuel.



De son côté, le calligraphe et artiste marocain Naïm Idrissi a précisé que les œuvres qu’il présente dans cette exposition collective mettent en valeur la beauté de la calligraphie arabe et sa valeur artistique et esthétique.



Le 6è Festival "Florilège Culturel" (3-20 décembre), placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, propose un programme varié incluant des conférences, des lectures poétiques et des expositions d’art.