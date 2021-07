Le WAC vise à sceller le plus tôt possible le sort du championnat

07/07/2021

Les mal barrés jouent leur va-tout



La 26ème manche de la Botola Pro 1 «Inwi» de football poursuivra son bonhomme de chemin aujourd’hui et demain avec la programmation des six rencontres restantes. Après l’ouverture du bal mardi par les matches HUSA-Raja et MAS-MCO, la journée de mercredi verra le déroulement de trois matches qui s’annoncent sous de bons auspices. A commencer donc par le choc qui opposera, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le WAC au RCOZ, deux clubs aux ambitions diamétralement opposées. Les Rouges, leaders incontestés du concours avec 57 points, auront à cœur de conserver leur élan victorieux en vue de sceller le plus tôt possible le sort de cette édition 2020-2021 du championnat. Une victoire rapprocherait davantage le Wydad de la consécration, mais gare à l’excès de confiance face à un adversaire qui jouera son maintien chez l’élite. Le WAC, privé des services de Yayha Jabrane, suspendu pour cumul de cartons, garde en mémoire sa récente contre-performance devant la RCAZ, bon dernière, ce qui veut dire qu’il est avisé et que la partie est bien loin d’être gagnée d’avance. Si le RCOZ joue gros, trois autres mal barrés ne seront pas en reste lors de cette journée. Le sommet du bas du tableau aura pour protagonistes le CAYB et la RCAZ, deux clubs pour qui un faux pas ne sera pas permis. Un match à six points à placer sous le signe de l’équilibre parfait, tout comme la confrontation qui opposera l’OCS au SCCM. La formation safiote, abonnée du ventre mou du classement qui vient de limoger son «manager-entraîneur» Saïd Chiba, n’aura pas la tâche facile devant une équipe fédalie drivée par Mhamed Fakhir qui, sous sa houlette, a gagné trois matchs et en a perdu un. Une bonne cadence que le Chabab voudrait à tout prix conserver pour fuir la zone des turbulences. Jeudi, trois matches sont au programme avec pour affiche DHJ-ASFAR. Avec 26 points, soit une unité de plus sur le premier relégable, le RCOZ, le Difaâ est tenu, plus que jamais, à rectifier le tir, en dépit de la valeur de l’adversaire du jour. Une équipe militaire assurée d’être africaine la saison prochaine mais dont les aspirations ne se limitent pas à ce niveau. Avec 44 points dans l’escarcelle soit seulement quatre longueurs de retard sur le Raja, l’ASFAR peut revoir ses ambitions à la hausse pour aller coiffer au poteau les Verts et décrocher le sésame de la Ligue des champions. Les deux dernières parties auront pour acteurs des clubs bien peinards qui, sauf incidents de parcours, devraient boucler le championnat dans la première moitié du tableau : MAT-FUS ça promet à l’instar du match IRT-RSB, sachant que l’écurie berkanie vient de s’attacher les services de l’entraîneur congolais Florent Embengue qui a signé un contrat de deux saisons.