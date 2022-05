Le WAC tout près du graal africain

Al Ahly-Wydad acteurs d’une finale show, ce soir au Complexe Mohammed V

30/05/2022

Le Wydad croisera le fer, ce soir à partir de 20 heures au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, avec la formation égyptienne d’Al Ahly, pour le compte de la finale de la Ligue des champions d’Afrique de football au titre de l’édition 2022.



Une opposition au sommet entre deux grosses écuries qui dominent le football continental au niveau des clubs. Un match qui n’obéît donc qu’à une seule équation : la victoire peu importe la manière.



Pour ce choc vivement attendu, le WAC s’est mis tous les atouts de son côté, à commencer, bien entendu, par une concentration dans de meilleures conditions où rien n’a été laissé au hasard. A partir du choix du lieu, le somptueux complexe Mohammed VI de football. Un cadre haut de gamme où le contingent wydadi a élu domicile la semaine dernière, s’éloignant de toute pression en vue de préparer comme il se doit cette rencontre face au club le plus titré de l’épreuve avec pas moins de 10 trophées.



En dépit du fait que la partie se déroulera dans le fief des Rouges, il n’en demeure pas moins qu’elle est à placer sous le signe de l’équilibre, devant se jouer sur les tous petits détails. Le coach du WAC, Holadid Regragui assimile fort bien ce fait et il a tâché dans ses précédentes déclarations de tenir un discours rappelant que favori reste tout de même l’équipe d’Al Ahly, veillant surtout à libérer ses poulains d’une pression qui serait susceptible de leur jouer un vilain tour.



Optimisme et détermination restent les mots d’ordre dans le camp wydadi qui, ce soir, poussé par son grand public, ne ménagera aucun effort pour aller jusqu’au bout et décrocher un titre tant convoité, qui sera d’ailleurs le troisième du club après les consécrations de 1992 contre les Soudanais d’Al Hilal et de 2017 contre cette même équipe d’Al Ahly qui, faut-il le rappeler, est tenante du titre de ces deux dernières éditions, 2020 et 2021.



En se mesurant à ce sacré morceau, le WAC reste outillé pour avoir le dernier mot grâce à une armada de joueurs aguerris, dont certains comptent plusieurs matches sur la scène continentale, et d’autres, les nouveaux venus, qui s’en son tirés à bon compte lors de cette saison de la LDC. En attestent les performances du club. Ce dernier qui est en droit de se targuer d’avoir l’attaque la plus prolifique avec 20 buts, sans omettre que le Wydad reste le seul protagoniste à aligner quatre victoires en déplacement lors de la phase de poules qu’il avait dominée de bout en bout.



Ahly-Wydad, le club cairote cité en premier du fait que c’est lui qui reçoit, sera le 11ème face à face avec un avantage pour les Egyptiens qui, de par le passé, s’étaient imposés à quatre reprises, contre autant de matches nuls et deux victoires pour les Casablancais qui auront à cœur de concrétiser l’adage «jamais deux sans trois».



Il convient de signaler que la CAF avait désigné pour siffler cette finale l’arbitre sud-africain Victor Gomez qui sera secondé par son compatriote Siwela Zakhele et de Souru Phatsoane du Lesotho. Le 4ème arbitre sera l’Angolais Helder Martinez.



Quant à l’arbitrage vidéo (VAR), la tâche a été confiée à l’Ethiopien Bamlak Tessema Weyesa, qui sera assisté par le Soudanais Mohamed Abdullah Ibrahim et le Tunisien Haitham Qirat.

A rappeler que si le WAC parvient à gagner le titre de la LDC 2022, ça sera une pleine consécration pour le football national, du fait que la prochaine Super Coupe d’Afrique sera cent pour cent marocaine, après la victoire aux tirs au but (1-1), il y a une dizaine de jours, de la Renaissance de Berkane en Coupe de la Confédération au dépens d’Orlando Pirates d’Afrique du Sud.



Mohamed Bouarab

Coupe du Trône

Le CAYB qualifié au dernier carré



Le Youssoufia de Berrechid (CAYB) s’est qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Trône de football (2020-2021) en s’imposant sur la pelouse du Maghreb de Fès (MAS) sur le score de 2 buts à 0, en match comptant pour les quarts, samedi au complexe sportif de Fès.

Oussama Chaibi a ouvert le score pour les visiteurs à la 47 e minute, avant que son coéquipier Hamza Houssaini ne scelle le sort du match en inscrivant un second but pour le CAYB (90e+6).



Pour le compte des quarts de finale, le FUS de Rabat devait croiser le fer avec l’Union Touarga dimanche au complexe sportif Prince Héritier SAR Moulay El Hassan de Rabat.



Botola Pro D2

Le TAS relégué en division amateurs



Le Tihad de Casablanca est relégué en division amateurs, au terme de la 30è et dernière journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, dont les matchs décisifs (en bas du tableau) ont été disputés samedi.

Auteur d'un nul (0-0) sur la pelouse de l'Olympique Dcheira, le Tihad Casablanca termine à la 15è position du classement, en totalisant 34 points, ex aequo avec Chabab Atlas Khénifra et USM Oujda, mais avec un goal-average à son désavantage.

Le club casablancais accompagne le Kawkab de Marrakech à l'étage inférieur, alors que le Moghreb de Tétouan et l'Union Touarga accèdent à la première division.



Résultats et programme

UTS-RBM : 3-1

CAK-KACM : 4-1

CJBG-WAF : 0-0

OD-TAS : 0-0

RCAZ-USMO: 2-2.



A noter que les matches ASS-SM, JSM-IZK et RAC-MAT devaient être disputés dimanche.