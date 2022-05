Le WAC tout près d’ une quatrième finale de Ligue des champions

12/05/2022

Le Wydad donnera la réplique, ce soir à partir de 20 heures au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à son homologue angolais de Petro Atletico, et ce pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions d’Afrique de football.



Une seconde manche que les Rouges aborderont dans de bonnes dispositions après avoir remporté le match aller avec l’art et la manière sur le score de 3 à 1. Au vu de ce résultat, nombreux sont ceux qui s’accorderont à dire que c’est dans la poche, mais dans le football, la vigilance doit être le mot d’ordre pour éviter tout scénario qui déplairait la grande famille wydadie.



Le mieux placé que quiconque pour assimiler ce fait reste l’entraîneur du club Hoalid Regragui qui avait indiqué que « la qualification doit être décrochée à Casablanca ». Des propos faits pour rappeler à l’ordre ses poulains sommés de sortir un match plein et surtout de ne pas sous estimer l’adversaire angolais qui ne manquera pas de jouer son va-tout.



Le staff technique du WAC a saisi la semaine en cours pour préparer comme il se doit cette opposition qui sera sifflée par l’arbitre sud-africain Victor Gomez et qui se jouera devant 30.000 spectateurs, comme l’a décidé la CAF suite à ses sanctions prises en raison des débordements (jets de bouteilles et craquage de fumigènes) qui ont eu lieu lors du match des quarts de finale retour contre la formation algérienne de Chabab Belouizdad.



Averti, le public wydadi est tenu de bien se comporter, car il y va de l’intérêt de son club qui ambitionne de se qualifier à la finale de cette LDC qui se déroulera le 30 courant au Complexe Mohammed V.



Face à Petro, club que le WAC avait atomisé lors de la phase de poules, les joueurs wydadis, poussés par leurs supporteurs, auront à cœur de confirmer leurs bonnes prestations africaines et de montrer qu’ils ne sont pas prêts du tout à lâcher du lest à un match de l’ultime acte.



Côté effectif, tout le groupe affiche un moral au beau fixe et se veut décidé à aller jusqu’au bout dans cette compétition que le Wydad avait gagnée en deux temps, en 1992 dans son ancienne formule et en 2017.



Excepté l’international libyen Mouayad Ellafi, forfait pour le reste de la saison, Hoalid Regragui devra compter sur l’ensemble des cadres du club après le retour de suspension de Jalal Daoudi et de blessure de Réda Jaadi. Une armada d’éléments aguerris qui cherchera à franchir le cap angolais et à combler de bonheur le public wydadi, fier de ce WAC, version 2022, présent sur les trois tableaux de compétition.



En ce qui concerne l’autre demi-finale de la LDC, elle opposera, samedi soir à 20 heures au stade 8 Mai à Sétif, les Algériens de l’ESS aux Egyptiens d’Al Ahly vainqueurs à l’aller sur le large score de 4 à 0 et pour qui, sauf surprise de taille, le retour s’annonce comme une simple formalité.



Mohamed Bouarab

