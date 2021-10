Le WAC surclasse l’ASFAR en déplacement

29/10/2021

Le Wydad de Casablanca (WAC) a battu l'Association Sportive des FAR par 1 but à 0 jeudi, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match de la 7e journée de la Botola Pro D1. Le but des Rouges a été signé Muaid Ellafi.



Suite à cette victoire, les Rouges, 19 points, occupent la première place, alors que les Militaires se maintiennent à la sixième place du classement avec 9 points. Lors de la prochaine journée, le WAC accueillera, ce dimanche, au complexe sportif Mohammed V le Maghreb de Fès (MAS), alors que l'AS FAR recevra le Rapide Oued Zem (RCOZ).