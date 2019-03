Le WAC se rapproche du titre

02/03/2019

Intraitable, le WAC s’est imposé jeudi sur la pelouse du Mouloudia d’Oujda par 3 buts à 2, pour le compte de la 20ème journée du Botola Maroc Telecom Pro 1 de football.

Walid El Karti n’a attendu que quelques secondes pour déverrouiller la défense des Oujdis, pourtant vainqueurs de leurs trois dernières confrontations, avant que Zouheir El Moutaraji n’inscrive le deuxième but à la 24è minute de jeu. Les Rouge et Blanc vont tripler la mise par le biais du jeune arrière gauche Badr Gaddarine (74è). Entre-temps, les locaux ont réduit le score par Comara Cheikh Ibrahim (69è, CSC) et Abdelhadi Halhoul (86è).

Grâce à cette victoire, le WAC, qui compte désormais 45 points au compteur, creuse l’écart et porte son avance sur son poursuivant immédiat, le RCA, à 17 longueurs.

Par ailleurs, le MAT a concédé un nul blanc à domicile face à l’OCS. Après ce résultat, le MAT stagne à la 12è position avec 21 points aux côtés de l’OCK, tandis que l’OCS est 9è avec 25 unités.