Le WAC s’offre le SCCM et consolide son statut de leader

Enfin, une victoire pour le RCOZ

07/03/2022

Après deux contreperformances face au HUSA et au CAYB, le Wydad a renoué avec la victoire à l’issue de son match contre le SCCM (2-1), disputé samedi au complexe sportif Mohammed V à Casablanca et comptant pour la 20ème journée de la Botola Pro D1 de football.



Une victoire qui a tardé à se dessiner pour les Rouges qui, poussés par leur public présent en masse, ont dû attendre la seconde half pour débloquer la situation. Bien en place, l’équipe fédalie, drivée par Mhamed Fakhir, a tenu bon jusqu’à l’heure du jeu lorsque Reda Jaadi ouvre le score au grand bonheur de ses paires et du public wydadi. Le score allait être aggravé juste après (72è) suite à une réalisation de Mouayad Ellafi, mais le Wydad n’a pu conserver cette avance pour se faire une petite frayeur quand les visiteurs réduisent le score sur un puisant tir d’Alain Thierry Akono à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Une victoire à l’arraché mais amplement méritée des Rouge et Blanc qui leur a permis de conforter de nouveau leursdtatut de leader avec un total de 43 points soit provisoirement six longueurs d’avance sur le Raja qui devait défier hier en déplacement la Renaissance de Berkane.



Le derby rbati qui a drainé grand monde au complexe Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat a tourné à l’avantage du FUS qui a scellé le sort de la partie sur le score de 2 à 1. Les Fussistes, qui restaient sur une défaite à Safi et un nul concédé à la maison devant le MAS, avaient à cœur de relancer leur machine en recevant une formation de l’AS FAR qui alterne le bon et le moins bon. Lors de cette opposition, les buteurs fussistes ont été Réda El Hajhouj et Ayoub Nanah respectivement aux 38 et 84èmes minutes au moment où l’unique réalisation des Militaires a été signée par l’infortuné Anas Bach qui a marqué contre son camp, fort heureusement aux temps additionnel (90+1).



Le troisième match joué samedi entre le MCO et le HUSA s’est soldé sur un nul blanc, tout comme la rencontre qui avait opposé vendredi le Youssoufia de Berrechif au Magreb de Fès. Quant au RCOZ, bon dernier et qui n’a plus gagné depuisle 17 décembre dernier, match de la 13ème journée contre la RSB, il vient de s’imposer, à domicile, par 1 à 0 face à l’Olympique de Safi, grâce à un but de Saleh Essalami (84è).



Une victoire devant permettre à l’équipe de OuedZem d’entretenir une petite lueur d’espoir du maintien, du fait que l’équipe ne compte désormais que six points de retard sur le club safiot, avant dernier (14 pts contre 20). Il convient de raqppeler en dernier lieu que les péripéties de la 20ème manche du championnat devaient se poursuivre hier avec les programmations des matches DHJ-OCK, IRTJSS et la rencontre précitée RSB-Raja.



Mohamed Bouarab

Divers

Football scolaire

Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ont organisé, samedi à Salé, une cérémonie en l’honneur de l’équipe nationale féminine de football scolaire, sacrée au championnat d’Afrique de cette discipline organisée les 19 et 20 février à Kinshassa, capitale de la République démocratique du Congo.



Cette cérémonie, qui s’est déroulée au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura, a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire, Chakib Benmoussa et le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa. En marge de cette cérémonie, à laquelle a pris part le sélectionneur national Vahid Halilodzic, des prix d'encouragement ont été distribués aux joueurs des équipes nationales du football scolaire. En finale, l’équipe nationale féminine a battu l’Afrique du Sud par 1 but à 0.



En demifinale, elle s’est imposée face au Bénin sur le score de 2 buts à 1. A signaler, en dernier, lieu que le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire et le président de la FRMF ont présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat et de coopération entre le ministère, la Fédération et la Fondation Sports Education Solutions.



Karaté

La sélection marocaine a pris part au premier séminaire de paix d'Abraham de karaté, organisé dernièrement en Israël. Ce séminaire de trois jours a été une occasion en or pour l’apprentissage et l’échange d’expérience entre karatékas, avec la participation phare des délégations marocaine, italienne et israélienne, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées. A cette occasion, Said Cherrat, viceprésident de la Fédération royale marocaine de Karaté et disciplines associées, a signé une convention d’entraide entre la Fédération marocaine de karaté et la Fédération israélienne, fait-on savoir.



Kick-Boxing

La ville de Hammamet abrite, le 1er avril prochain, un tournoi international de Kick-Boxing avec la participation du Maroc, apprend-on auprès des organisateurs. Quatre autres championnats africains, dont un tournoi féminin seront également organisés à Hammamet durant cette période, précise-t-on de même source. Ces tournois qui se dérouleront à la salle de Hammamet, réuniront une dizaine de pays, à savoir le Maroc, la Tunisie, la France, la Belgique, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, les Pays Bas, le Sénégal, le Cameroun et l'Italie.