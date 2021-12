Le WAC s’assure le titre honorifique de champion d’automne

Le classique FAR-Raja pour clore la 14ème manche en beauté

26/12/2021

Le Mouloudia d'Oujda (MCO)s'est incliné face au Wydad de Casablanca (WAC) par 3 buts à 2 en match comptant pour la 14ème journée de la Botola Pro D1, vendredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Le Wydad a maintenu jusqu'à la dernière minute son avantage obtenu pendant la première période (2-1), faisant passer le score à 3-2.



Durant la dernière saison, les Rouges avaient vaincu le Mouloudia d’Oujda pour le compte de la 27e journée (0-2), et les Rouge et Blanc et les Oujdis avaient fait jeu égal à l'occasion de la 12e journée (1-1).



Les Casablancais ont ouvert la marque à la 22e minute avec une réalisation de Benyachou. Le MCO est revenu à la marque à la 27e minute avec un penalty signé Youssef Anouar. Le WAC a pris les rênes de la rencontre grâce à un but de Guy Mbenza à la 29e minute et un but d'Achraf Dari à la 55e minute. La formation de l'Oriental a réduit son retard à la 79e minute avec une réalisation d'El Mehdi Bettache.



Au terme de ce match, le Wydad de Casablanca, 35 points, conforte sa première place et s’assure le titre de champion d’automne, tandis que le Mouloudia d'Oujda est lanterne rouge avec 10 points. Dans l’autre match avancé vendredi au stade Bachir, le Chabab de Mohammédia (SCCM) et la Renaissance de Berkane (RSB) se sont quitté dos à dos (1-1). Le club berkani a débloqué le compteur à la 46e minute avec une réalisation de Youssef El Fahli.



Chabab de Mohammédia est revenu à la marque à la 79e minute suite à un but d'Oussama Lamlioui. Samedi, le Maghreb de Fès(MAS) s'est imposé à domicile contre l'Ittihad de Tanger (IRT) par 2 buts à 1, match disputé au stade Hassan II de Fès. Le club tangérois a ouvert la marque dès la 5e minute sur penalty signé Axel Meye. Le MAS est revenu au score à la 45e minute avec une réalisation d'Abdoulaye Diarra. L'équipe fassie a pris les rênes du match à la 90+3è minute avec un but d'Alaeddine Ajaraie.



Quant au Rapide Oued Zem (RCOZ), il a été dominé au complexe sportif à Khouribga par le FUS de Rabat (FUS) par 2 buts à 0. Le FUS a débloqué le compteur à la 53e minute avec une réalisation de Réda Hajhouj, avant d'en rajouter avec un but de Mountassir Lahtimi à la 81e minute.



Enfin, le Hassania d'Agadir (HUSA) et la Jeunesse sportive Salmi (JSS) n'ont pas réussi à se départager (0-0),samedi au Grand stade d'Agadir. La JSS a terminé le match à dix après l’expulsion de Hicham Merzak à la 82e minute par l'arbitre Noureddine El Jaafari. Le dernier match comptant pour cette journée, opposera ce soir à partir de 20h30 au complexe Moulay Abdellah à Rabat, l’ASFAR au Raja. A noter que les confrontations entre le CAYB et le DHJ ainsi que l’OCS et l’OCK devaient être disputées dimanche

Suspension des matches de la Botola

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé, vendredi, que les matches du championnat professionnel de la première et la deuxième division seront suspendus au terme de la 15ème journée. Les matches reprendront à partir du vendredi 21 janvier 2022, a indiqué la LNFP dans un communiqué publié sur le site de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). La poursuite de la Botola Pro D1 "Inwi" dépendra de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue du 9 janvier au 6 février 2022, a précisé la LNFP. Et d’ajouter qu’elle informera les clubs affiliés de la date exacte de la reprise de la compétition.