Le WAC s’accapare les commandes du championnat

Epreuve tangéroise pour la RSB

17/12/2019 T.R

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est imposé à domicile face à l'AS FAR (1-0) et occupe désormais la tête du classement duBotola Pro D1 de football, au terme d'un match comptant pour la mise à jour de la septième journée, disputé dimanche sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

L'unique but de la rencontre a été l’œuvre de l'attaquant Badie Aouk qui a transformé (68è) un penalty obtenu par Aymane El Hassouni à la 66è minute, permettant au club Casablancais de décrocher les trois points de la victoire.

Au terme de cette rencontre, le WAC occupe la tête du classement avec 16 points tandis que le club de la capitale stagne à la cinquième position avec 13 points ex æquo avec le Mouloudia d’Oujda.

Il convient de signaler que la programmation des matches de la mise à jour du calendrier du championnat se poursuivra aujourd’hui avec la tenue de la rencontre, comptant pour la sixième journée, qui opposera à partir de 17 heures au stade municipal de Berkane la RSB à l’IRT. L’équipe berkanie, qui reste sur un nul concédé à la maison devant le DHJ, n’aura pas la tâche facile devant une formation tangéroise qui ne manquera certainement pas de vendre cher son scalp.

Mercredi, deux matches sont prévus. Toujours pour le compte de la sixième journée, le Raja accueillera le HUSA à 19 heures au Complexe sportif Mohammed V, alors que le WAC affrontera du côté du stade municipal d’Oued Zem (15h00) le Raja de Beni Mellal (8ème journée).