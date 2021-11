Le WAC prend le large avant le derby

04/11/2021

Victime préférée du WAC, l’OCK a encore une fois parfaitement rempli son rôle de faire-valoir. Dépassés et battus dans tous les compartiments du jeu, les néo-promus ont volé en éclat, s’inclinant à domicile (0-3) face au leader et son armada. Il n’a pas fallu longtemps aux Rouge et Blanc pour prendre le pli d’une rencontre où l’OCK n’a quasiment pas existé.



Un collectif solide et efficace



Passé un premier quart d’heure de jeu somme toute équilibré, le plan de jeu d’Abdelaziz Kerkache est tombé à l’eau et son équipe, désormais 10ème, a sombré pour ne plus ressortir la tête de l’eau tout au long du match. La faute à l’inertie des joueurs du club phosphatier mais aussi à l’emprise du Wydad sur la rencontre. Certes, pour un jeu de toute beauté, il va falloir repasser, mais Walid Regragui a pour le moment su construire un collectif solide et efficace à défaut d'être brillant. En témoigne l’ouverture du score signée Simon Msuva.

L'avant-centre tanzanien de poche a inscrit son troisième pion du championnat (16’) en bout de chaîne d’une action fulgurante où les lacunes dans la gestion de la profondeur du back four de l’OCK ont éclaté au grand jour.



Tout a commencé avec une récupération basse. Il a fallu trois passes au Wydad pour se retrouver devant le but adverse et parcourir 70 m. Une transition fulgurante, rendue possible à la fois par l’excellent appel en profondeur de Msuva et l’amour de passe aérienne en profondeur de Badr Gadarine. L’attaquant des Rouges ne s’est pas fait prier au moment d’ajuster le portier adverse après un contrôle de grande classe.

La suite des péripéties de cette opposition déséquilibrée ne restera pas dans les annales. Les téléspectateurs wydadis ont dû attendre la 69’ pour vibrer une seconde fois grâce au débordement sur l’aile gauche de Guy Mbenza, qui a ajusté Mohamed Akid pour inscrire le but du break. Quelques minutes plus tard, Msuva poussait le ballon de la tête dans le but, après un service millimétré de Mbenza (74’).



Des attaquants complémentaires



La complémentarité naissante entre les deux attaquants du WAC promet. Mbenza par sa puissance athlétique se révèle être un précieux point d’ancrage pour combiner, remiser et remonter le bloc équipe. Msuva qui lui tourne autour, profite des espaces dans le dos des défenseurs accaparés par le marquage de Mbenza. Certes, mercredi soir, la doublette a profité de l’apathie des défenseurs adverses pour s'engouffrer allègrement dans la surface de réparation. Mais est-ce que ce sera suffisant contre des blocs défensifs plus agressifs et intelligents dans le placement ? Rien n’est moins sûr. D’autant que l’expression offensive est loin d'être au point, alors que samedi il y aura un derby capital dans la course au titre.



Avec cinq points d’avance sur son rival honni, le Raja de Casablanca, accroché mercredi soir sur sa pelouse (voir par ailleurs), le Wydad pourrait s’envoler vers le titre en cas de victoire. Il est vrai qu’il restera les deux tiers du championnat et que toutes les cartes peuvent encore être rebattues d’ici là, mais on voit mal le WAC perdre le cap.



Pour s’envoler en tête du classement, le Wydad doit continuer sur sa lancée et ne pas se prendre pour ce qu’il n’est pas, à savoir une équipe de possession. Regragui doit plutôt continuer à miser sur les qualités de ses joueurs et privilégier les transitions rapides vers l’avant, qui font tant de mal à la ligne défensive du Raja ces derniers temps, quitte à reproduire une prestation mitigée comme celle de mercredi.



Le coach du WAC qui s’est dit “très content de cette victoire”, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, qui plus est avec un groupe aussi étoffé qualitativement et quantitativement : “Je ne possède pas deux équipes, j’en ai une seule et je crois en tous mes joueurs. Beaucoup m’ont conseillé de ne pas jouer avec une formation différente contre l’OCK, surtout que c’était un match à l’extérieur”. Mais il semble que Regragui n’en fasse qu’à sa tête. Bon lui en a pris.



Chady Chaabi