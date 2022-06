Le WAC plus proche que jamais du sacre

24/06/2022

RachidTaoussi et Aziz El Amri limogés par le Raja

Fortunes diverses pour le Wydad et le Raja au terme de la 27ème journée de la Botola Pro D1 de football, dontsix rencontres ont été disputées mercredi. Si les Rouges semblent plus proches que jamais du titre après leur victoire du côté de Berkane, chez les Verts, le rififi est de retour avec le limogeage du coach Rachid Taoussi et du manager général du club, Aziz El Amri, première décision prise par le président du Raja, fraîchement plébiscité, Aziz El Badraoui. Le WAC se trouve, donc, en droit de se targuer de sa parfaite opération après avoir surclassé en déplacement la RSB par 1 à 0, but signé Guy Mbenza au temps additionnel. Une précieuse victoire des Rouge et Blanc qui conforte de nouveau leur statut de leaders avec un total de 59 points, soit six longueurs d’avance sur le Raja. Un confortable matelas d’unités qui permettra au WAC d’aborder les trois prochains matchs dans de bonnes dispositions, alors qu’il n’a besoin que de quatre points pour sceller le sort de cette édition du championnat. Et les matches qui restent à jouer pour le Wydad seront face au DHJ (28è j), au FUS (30è j) à domicile et contre le MCO à Oujda (29è j). Sur le papier, c’est plus que jouable,sauf surprise, même si le coach des Rouges, Hoalid Regragui, réitère lors de toutes ses sorties médiatiques que «rien n’est encore gagné». Des propos appropriés puisqu’ils permettent au groupe de rester motivé à fond jusqu’à atteindre l’objectif escompté par toutes les composantes du club. Au Raja, rien ne va plus et la situation s’est compliquée davantage suite à sa défaite inattendue au Complexe Mohammed V devant l’OCS par 3 à 2. Une déconvenue qui a précipité, comme précité, le remerciement de Rachid Taoussi, troisième entraîneur démis de sesfonctions au titre de la saison en cours par le Raja. Des Verts à qui reste tout de même le tableau de la Coupe du Trône, épreuve où ils auront à défier le rival wydadi au stade des quarts de finale. Pour ce qui est des autres rencontres comptant pour cette manche, il y a lieu de citer en premier la bonne opération du FUS, tombeur à El Jadida du Difaâ par 2 à 0. Sur ce même score, l’OCK a eu raison du HUSA, au moment où la JSS s’est imposée par 2 à 1 sur le SCCM. Quant à la rencontre IRTCAYB, elle s’est terminée sur le score d’un partout, un résultat qui n’avantage pas outre mesure l’équipe hrizie qui se trouve dans de beaux draps en attendant l’issue du match entre mal barrés, MCO-RCOZ, devant avoirlieu hier, tout comme l’explication au sommet, avec comme enjeu la troisième place, entre l’ASFAR et le MAS.