Le WAC, le Raja et la RSB en quête de performance en dehors de leurs bases

Ligue des champions et Coupe de la Confédération

15/04/2022

Place de nouveau à la compétition continentale pour les représentants du football national dans cette épreuve. L’heure est aux quarts de finale aller aussi bien en Ligue des champions qu’en Coupe de la Confédération, tour qui se jouera en deux actes, rehaussé d’ailleurs par la présence pratiquement de l’ensemble des grosses écuries du football africain.



Samedi à 20 heures du côté du stade Salam au Caire, le Raja sera à la rude épreuve d’Al Ahly. Pour cette opposition de la C1 qui se veut un sommet, le Raja aura à cœur de bien négocier ce first cap devant un coriace adversaire qui sera soutenu par pas moins de 20.000 supporteurs.



Une confrontation qui s’annonce sous de bons auspices et que les Verts ont tenu à préparer au Caire avec la tenue de trois séances d’entraînement, sachant que l’équipe a rejoint mardi à bord d’un vol spécial la capitale égyptienne.



Le Raja qui a récupéré son stratège Mohcine Moutawalli, devra toutefois faire sans Zakaria El Ouardi convalescent et Mnhamed Nahiri suspendu pour cumul de cartons. Le groupe dépêché se dit décidé à forcer un probant résultat lui permettant d’aborder la seconde manche à Casablanca dans de parfaites dispositions. Idem pour le voisin wydadi qui sera attendu de pied ferme par l’équipe de Chabab Belouizdad, également samedi à 21 heures au stade 5 Juillet à Alger.



Un derby maghrébin, prévu au préalable à huis clos, qui se jouera en fin de compte à guichets fermés après l’accord des autorités algériennes pour que les stades soient rouverts au public, ce qui sera le cas aussi pour l’autre rencontre de C1 entre l’Entente de Sétif et l’Espérance de Tunis.



Une explication entre le leader de la Botola et celui du championnat algérien qui ne manquera certainement pas de se jouer sur les petits détails. Elle serait à placer, certes, sous le signe de l’équilibre, mais avec un léger avantage pour les Rouges à condition de s’en tirer à bon compte à l’issue de ce match aller.



Le coach du WAC, Walid Regragui, mieux placé que quiconque pour parler de cette rencontre, avait indiqué que «du fait que c’est un derby maghrébin, la partie ne peut être que compliquée». Mais il garde pleine confiance en ses protégés, sur une dynamique positive, capables d’aller davantage de l’avant.



Par ailleurs, en Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane affrontera dimanche à 20 heures au stade Borj El Arab à Alexandrie, la formation égyptienne d’Al Masry, drivée par l’entraîneur tunisien Mouine Chaabani qui connaît fort bien la compétition africaine après avoir été aux commandes de l’Espérance.



Les Berkanis qui avaient alterné le bon et le moins bon lors de la phase de poules sont tenus de montrer un autre visage, celui d’un sacré morceau qui avait déjà remporté cette épreuve au détriment d’un autre club égyptien, Pyramids.



La RSB sera privée des services de quatre joueurs, à savoir Brahim Bahraoui, Mohamed Fekkak, Mohamed Ferhane et l’international mauritanien Adama Ba, des absences que l’on espère seront comblées par l’entraîneur du club, Florent Ibenge qui, dans une déclaration rapportée par le site cafonline.com, avait confié que «c’est un match difficile qui nous attend. C’est un match de quart de finale. Ce ne sera pas un match facile». Et d’ajouter : «Quand on sort de la phase de poules comme on l’a fait dans les dernières minutes, on n’a pas envie de s’arrêter là. On va se battre avec toutes nos armes pour atteindre les demi-finales», précisant par là même que «tout va sûrement se jouer au match retour chez nous. Il ne faudra pas galvauder le match aller en jouant toutes nos chances».



Mohamed Bouarab

DIVERS

Botola Pro D1

Voici le programme de la 21è journée de la Botola Pro D1 de football:

Samedi à 22h00 HUSA-FUS MAS-RCOZ (huis clos).

Dimanche à 22h00 SCCM-CAYB JSS-DHJ

Mise à jour Lundi 25 avril RCA-MCO

Mardi 26 avril OCS-WAC

Mercredi 27 avril OCK-RSB

Le coup d’envoi de cestroismatches de mise à jour sera donné à 22h00.

A noter que le match ASFAR-IRT devait avoir lieu vendredi à huis clos.



…Et Pro D2

Voici le programme de la 25è journée de la Botola Pro D2 de football:

Samedi

15h30 : USMO-IZK

15h30: TAS-UTS

22h00: RBM-WAF

Dimanche

15h30 : SM-RCAZ

15h30 : CAK-JSM

22h00: KACM-RAC

A noter que les matchs ASS-OD et MAT-CJBJ devaient avoir lieu vendredi.



Taekwondo

La sélection marocaine de taekwondo effectue un stage de préparation à Manchester, sur invitation de son homologue anglaise, et ce jusqu'au 23 avril.



Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, ce stage servira de préparation aux Jeux méditerranéens, prévus fin juin, et aux Jeux islamiques (fin juillet). La délégation marocaine comprend Hamza Hacham, Omar Lakhal, Abdelbasset Wassfi, Fayçal Saidi, Youssef Bouatrass, Soufiane Assbi, Khalid Daoudi et Bassel Ayoub.



Chez les dames, l’équipe s’est composée de Soukaina Saheb, Khoulal Meryem, Sabah Koutbi, Nezha Assal, Fatima Zahra Aboufares, Sanae Baiza, Oumima Bouchti,Nada Laaraj et Rabab Ouhadi.