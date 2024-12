Le WAC hérite de gros morceaux au Mondial des clubs

06/12/2024

Le Wydad de Casablanca évoluera dans le groupe G aux côtés de Manchester City, la Juventus et Al Ain pour le compte de la première phase de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, suite au tirage au sort effectué jeudi à Miami.



Ce nouveau tournoi réunit 32 équipes, dont 12 clubs européens, 6 d'Amérique du Sud, 4 d'Afrique, 4 d'Asie, 4 de l'Amérique du Nord et un club d'Océanie.

Les 16 clubs ayant occupé les deux premières places des huit groupes se qualifieront pour la phase à élimination directe.



La cérémonie de tirage au sort a eu lieu en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que de plusieurs anciennes gloires du ballon rond.

La compétition aura lieu aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

La finale du tournoi est prévue au MetLife Stadium à New York.



Voici la composition de tous les groupes:



Groupe A:



Palmeiras (Brésil)

Porto (Portugal)

Al Ahly (Egypt)

Inter Miami (USA)



Groupe B:



Paris Saint-Germain (France)

Atletico Madrid (Espagne)

Botafogo (Brésil)

Seattle Sounders (USA)



Groupe C:



Bayern Munich (Allemagne)

Auckland City (Nouvelle-Zélande)

Boca Juniors (Argentine)

Benfica (Portugal)



Groupe D:



Flamengo (Brésil)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

Chelsea (Angleterre)

Club Leon (Mexique)



Groupe E:



River Plate (Argentine)

Urawa Red Diamonds (Japon)

Monterrey (Mexique)

Inter Milan (Italie)



Groupe F:



Fluminense (Brésil)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Ulsan HD (Corée du Sud)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)



Groupe G:



Manchester City (Angleterre)

Wydad (Maroc)

Al Ain (Emirats Arabes Unis)

Juventus (Italie)



Groupe H:



Real Madrid (Espagne)

Al Hilal (Arabie Saoudite)

Pachuca (Mexique)

Red Bull Salzburg (Autriche).