Le WAC force le nul au 134ème Derby

Arbitrage contesté dans un match à couteaux tirés

07/04/2023

Le 134ème derby Raja-WAC, disputé, mercredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca et comptant pour la 21ème journée de la Botola Pro D1, s’est soldé sur une issue de parité, deux partout.



Une opposition qui a tenu toutes ses promesses entre deux protagonistes qui ont livré un match plein. Les Rouges, n’ayant pu compter sur le soutien des Winners qui ont boycotté ce match, n’ont pas tardé à annoncer la couleur se créant deux réelles occasions repoussées par le keeper rajaoui, Anas Zniti.



La riposte des Verts ne s’est pas fait attendre, suite à un heading de Hamza Khaba, détourné par Youssef Moutii. Mais ce n’était que partie remise, du fait que le Raja a débloqué la situation à la 39ème minute sur un penalty transformé par Bouzouk après une bévue monumentale de Farhane.



Juste avant le retour aux vestiaires, les Wydadis sont parvenus à recoller au score grâce à l’international congolais Zola (45+4). Au cours du second half, c’est le Raja qui a pris les choses en main, voyant ses efforts récompensés suite à une réalisation du réserviste Boulaksout (67è). Alors que la partie s’acheminait vers sa fin, et sur un débordement de Zouheir Moutarraji, entré en cours de jeu, l’infortuné Badaoui commet l’irréparable pour que l’arbitre Redouane Jiyed siffle un penalty, savamment tiré par Hassouni.



Le WAC force donc le match nul aux ultimes souffles de la partie, ce qui était fait pour gâcher la fête des Rajaouis qui se voyaient vainqueurs de ce derby, d’autant qu’ils restent sur deux défaites de rang face à ce même Wydad. Les Verts n’ont pas manqué de critiquer vivement l’arbitrage, à l’instar de Mohamed Makaasi qui a tiré à boulets rouges sur Jiyed.



A l’issue de ce match, le Raja est 4ème avec 34 points, tandis que le WAC, deuxième du classement, porte son capital à 43 unités, soit une longueur de retard sur l’ASFAR, leader, qui devait donner la réplique hier au SCCM.



Pour rappel, le bal de cette journée a été ouvert dimanche par la rencontre UTS-HUSA ayant tourné à l’avantage de l’équipe rbatie par 1 à 0. Sur ce même score s’est imposé l’IRT, lanterne rouge, sur le FUS, alors que le DHJ a été accroché par le MAT (0-0). Quant au MCO, il s’est compliqué davantage les choses en cédant le pas à domicile devant l’OCS (0-1), tout comme la RSB, coiffée au poteau à la maison par la JSS (0-1), au moment où l’OCK, l’autre mal barré de l’exercice, n’a pu faire mieux qu’un match nul, deux partout, face au MAS.



M.Bouarab