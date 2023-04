Le WAC et le Raja déroulent pour boucler la phase de poules de la Ligue des champions

Juan Carlos Garrido : L’on doit tirer les enseignements nécessaires en vue de s’améliorer davantage lors des prochains tours

02/04/2023

Moundir Kbiyer : Mes joueurs ont su réagir à temps, surtout après le but d’égalisation

Devant leurs publics respectifs, le Wydad et le Raja sont parvenus, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à boucler la phase de poules de la Ligue des champions sur de bonnes notes avec des prestations convaincantes pour la suite du parcours.



Samedi, les Rouges, tenants du titre, n’ont pas trop fait dans les détails en accueillant la formation algérienne de la Jeunese Sportive de Kabylie, match comptant pour la 6ème manche du groupe A. Ils se sont imposés sur le large score de 3 à 0, victoire qui leur a permis de doubler leur adversaire du jour et de s’accaparer les commandes de la poule avec 13 unités, soit trois longueurs d’avance sur la JSK.



Déjà assurés de leur qualification au tour des quarts de finale, les Casablancais n’avaient d’yeux que pour cette première place et ils l’ont fait de la plus belle des manières, débloquant la situation dès la demi-heure de jeu par l’entremise de l’attaquant sénégalais Junior Sambou dans un grand jour. Ce dernier a réussi, d’ailleurs, à doubler la mise à la 51ème minute avant que le revenant Zouheir Mutarraji, entré en cours de jeu, ne scelle le sort de ce derby maghrébin à l’approche (87è) de la fin du temps réglementaire.



Au terme de cette rencontre, le coach du WAC, l’Espagnol Juan Carlos Garrido, s’est dit heureux du résultat et de la performance de ses protégés, ajoutant que « l’on doit tirer les enseignements nécessaires en vue de s’améliorer davantage lors des prochains tours ».



Si pour le match WAC-JSK, l’enjeu consistait à décrocher la première place, l’opposition Raja-Simba de Tanzanie (3-1), comptant également pour le dernier acte du groupe C, a été de l’ordre du formel, du fait que les Verts ne couraient aucun risque de perdre leur fauteuil de leader, face à un adversaire assuré de sa deuxième place.



Les Verts ont dû attendre les ultimes souffles de la première période (44è) pour trouver la faille grâce à une réalisation de Hamza Khaba, auteur d’un doublé à la 70è, avant que Mohamed Boulaksout n’inscrive le 3ème but à la 86è, sachant que l’unique réalisation de l’équipe adverse a été signée Jean Othos à la 48è.



Pour l’entraîneur du Raja, Moundir Kbiyer, «Simba a été un coriace adversaire, sauf que mes joueurs ont su réagir à temps, surtout après le but d’égalisation».



Bref, outre les équipes des groupes A et C qualifiées aux quarts, ont pu baliser leur chemin pour le stade suivant de la compétition, les clubs sud-africain de Mamelodi Sundowns (1er GP : B) et égyptien d’Al Ahly (2è GP : B), ainsi que l’Espérance de Tunis (1er GP : D) et Chabab Belouizdad d’Algérie (2è GP : D).



A rappeler que le tirage au sort du tour des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération est prévu le 5 courant à 18h30 au siège de la CAF au Caire.



Mohamed Bouarab



Botola Pro D1

Trois matches comptant pour la 21ème journée de la Botola Pro D1 de football sont prévus ce soir à partir de 22 heures. Il s’agit de DHJ-MAT, IRT-FUS et MCO-OCS.

A noter que cette manche sera rehaussée par le derby Raja-WAC qui aura lieu ce mercredi à 22 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.