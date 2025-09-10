Le WAC en quête de sa reconquête

10/09/2025

Symbole vivant du ballon rond marocain et africain, le Wydad de Casablanca sort d'une saison pour le moins mitigée, mais semble bien (re) emprunter la trajectoire d'une révolution copernicienne.



Derrière chaque victoire, chaque remontada, chaque titre, la philosophie du WAC reste unique: Ne jamais renoncer ! Prestige et exigence, le Club Rouge et Blanc demeure, saison après l’autre, un mythe qui continue de s’écrire, un Grand toujours en marche.



Depuis deux années, le club de la métropole paraît opérer une mue. Sera-t-elle bienfaitrice ? La saison passée, les Rouge et Blanc ont connu un exercice particulièrement éprouvant, ou presque, loin de leurs standards habituels.



Grand habitué de la Ligue des champions d'Afrique, le WAC a, cependant, su redresser la barre au moment où il le fallait pour signer son apparition africaine... En Coupe de la Confédération.



En effet, depuis l'arrivée de Mohamed Amine Benhachem sur le banc, en remplacement du Sud-Africain Rulani Mokwena, le triple champion d'Afrique, retrouve les mécanismes qui sont les siens.



Malgré un revers en Coupe du monde des clubs, où il a été versé dans le groupe de la mort aux côtés notamment de Manchester City et de la Juventus, le WAC affiche, nonobstant, de bonnes prémices.



Cette saison, le club a effectué plusieurs changements sur son effectif pour regagner sa place en haut (très haut) du tableau de classement de la Botola et, par conséquent, retrouver sa compétition africaine fétiche. La C1 ! Combinant jeunesse et expérience, le Wydad semble prêt pour relever les défis.



Du grand vétéran, Nordin Amrabat, en passant par ses cadres de la défense et de l'attaque, les revenants Amine Aboulfath et Zouheir El-Moutaraji, arrivant à Mohamed Sambou, latéral gauche de 18 ans en provenance de la United Academy au Sénégal, et Abdoulaye Coulibaly, attaquant de 20 ans formé à la Derby Academy au Mali, le Wydad de Casablanca poursuit sa stratégie de recrutement pour renforcer son effectif.



Le Burkinabé Stéphane Aziz Ki et le Sud-Africain Thembinkosi Lorch qui ont affiché de belles promesses lors du Mondial des clubs, seront également de l'aventure rouge 2025-2026.

Ces renforts doivent apporter expérience, nouveau souffle et compétitivité à une équipe habituée des plus hautes marches du podium.



Aussi, faut-il encore le préciser… Avoir Mohamed Amine Benhachem à la tête de l’équipe constitue un signal fort. Le technicien marocain dispose des atouts à même de stabiliser le collectif et le préparer aux échéances nationales et continentales.



Le Wydad de Casablanca aborde, ainsi, cette saison avec détermination, conscient que la régularité, la discipline et la cohésion seront essentielles pour atteindre ses ambitions et confirmer son statut de club phare du football marocain et africain.

Fiche technique



-- Wydad Athletic Club (WAC)

-- Date de création : 1937

-- Couleurs : Rouge et blanc

-- Stade : Complexe sportif Mohammed V

-- Président : Hicham Aït Menna

-- Entraîneur : Mohamed Amine Benhachem

-- Palmarès :

- Championnat national : 22 titres, (dont 17 après la création de la FRMF (1957 - 1966 - 1969 - 1976 – 1977 1978 - 1986 - 1990 - 1991 - 1993 - 2006 - 2010 - 2015 - 2017 – 2019 – 2021 – 2022) et 5 avant (1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1954).



- Coupe du Trône : 9 titres (1970 - 1978 - 1979 - 1981 - 1989 - 1994 - 1997 - 1998 – 2001).

- Coupe Mohammed V : 1979.

- Championnat d'Afrique des clubs champions (Ligue des champions) : 1992 – 2017 – 2022.

- Supercoupe d'Afrique : 2018.

- Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de Coupe : 2022.

- Championnat arabe des clubs champions : 1989.

- Supercoupe arabe : 1990.

- Supercoupe afro-asiatique : 1993.

- Championnat de l’Afrique du Nord : 1948 - 1949 – 1950.

- Coupe d’Afrique du Nord : 1948.

-- Principaux recrutements

Amine Aboulfath, Hamza El Hanouri, Nourredine Amrabat, Aziz Ki, Hamza El Ouasti, Joseph Bakasso, Walid Sbbar, Thembinkosi Lorch, Zouhair El Moutaraji.

-- Principaux départs

Jamal Harkass, Saifeddine Bouhra, Fahd Moufi, Ismail Moutaraji, Mehdi Moubarik, Cassius Mailula, Abdelmounaim Boutouil.

