Le WAC doublé d’entrée par le FUS Raja-ASFAR à l’ affiche

02/09/2023

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est incliné face au FUS de Rabat sur le score de 2 buts à 0, jeudi soir au Complexe sportif Mohammed V, en clôture de la 1ère journée de la Botola Pro D1 de football.



Les buts de la rencontre ont été l'oeuvre de Hamza Hannouri (33è) et Ayoub Nanah (54è). Avec cette victoire, le FUS affiche ses ambitions pour cette saison, lui qui a terminé au pied du podium lors de l'exercice écoulé.



En revanche, le WAC, qui est sorti bredouille la saison passée après avoir échoué à remporter la Botola au profit de l'AS FAR, la Ligue des champions d'Afrique ou encore la Coupe arabe des clubs champions, doit se ressaisir le plus tôt possible afin de rectifier le tir.



Par ailleurs, la Botola Pro D1 devra se poursuivre en cette fin de semaine, sachant que le bal de la seconde journée devait être ouvert vendredi par la confrontation JSS-HUSA.



Samedi, trois rencontres sont au programme, à savoir RCAZ-CAYB, MAT-OCS et MCO-UTS. Quant aux quatre derniers matches de cette manche, ils sont prévus dimanche avec comme affiche le classique Raja-ASFAR qui aura lieu au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.



Les autres matches ne manqueront point d’attrait, avec au programme : RSB-IRT, FUS-MAS et SCCM-WAC.

​Programme

Samedi

19h15 : RCAZ-CAYB

20h30 : MAT-OCS

20h30 : MCO-UTS

Dimanche

17h00 : Raja-ASFAR

19h15 : RSB-IRT

19h15 : FUS-MAS

21h30 : SCCM-WAC.



Championnat D2

Le coup d’envoi du championnat D2 de football sera donné ce samedi. Le programme de la première journée se décliner comme suit :



Samedi

17h00

OD-CAK

JSM-I.Marrakech

RAC-CJBG

SM-ASS

20h00

KACM-USMO

RBM-DHJ

RCOZ-CODM

WAF-OCK