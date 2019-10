Le WAC débute le championnat du bon pied

La RSB confirme et l’ASFAR s’emmêle les pinceaux

08/10/2019

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est imposé (0-1) face au Difaâ d'El Jadida, lors d'un match retard comptant pour la première journée du Botola D1 de football, disputé dimanche au stade Al Abdi à El Jadida.

Le défenseur du WAC Mohamed Nahiri a inscrit à la 21è minute l'unique but (penalty) de la rencontre offrant aux siens la première victoire dans le championnat national en attendant de disputer les autres matchs en retard comptant pour la deuxième et troisième journées.

Toujours pour le compte d’un match en retard de la première journée du championnat, disputé également dimanche au Grand stade d’Agadir, la Renaissance de Berkane (RSB) a battu (0-1) le Hassania d'Agadir (HUSA). L'unique but de la rencontre a été l'œuvre d'El Arabi Naji à la 50è minute.

La rencontre a connu l'expulsion à la 71è minute de Mehdi Oubilla (HUSA) ainsi que du Burkinabé Alain Traoré à la 72è minute (RSB).

Par ailleurs, l'AS FAR et l'Olympic de Safi se sont quittés sur un nul blanc (0-0), lors d'un match retard comptant pour la deuxième journée du Botola D1 de football, disputé dimanche au stade municipal de Kénitra.

A l'issue de cette rencontre, les deux clubs se sont partagé les points en attendant de disputer un autre match en retard comptant pour la troisième journée. Ainsi l'AS FAR affrontera le Hassania d'Agadir et l'Olympic de Safi croisera le fer avec le Raja de Béni Mellal.

Ces matchs ont été reportés en raison de l'engagement de certains clubs dans les Coupes africaines et la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.

Il convient de signaler en dernier lieu que le match programmé au préalable entre le Raja de Casablanca et le Raja de Béni Mellal (1ère journée) a été reporté à une date ultérieure. Et ce en raison de l’arrivée tardive du Raja à Casablanca, dimanche matin, après avoir affronté jeudi dernier à Al Qods l’équipe palestinienne d’Al Hilal pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.

A ce propos et après avoir assuré sa qualification, le Raja a hérité au tour des huitièmes de finale de son grand rival wydadi, au moment où le troisième représentant du football national dans cette lucrative épreuve, l’Olympic de Safi, aura à jouer la formation tunisoise de l’Espérance.

Taarabet et Saïss incertains

Adel Taarabet et Roman Saïss pourraient manquer les deux prochains matches amicaux que disputera le Onze national contre la Libye et le Gabon, et ce après avoir contracté de légères blessures avec leurs clubs respectifs.

Par contre, le sélectionneur national, Vahid Hallilhodzic, a fait appel au sociétaire du Hassania d’Agadir, Karim Baadi, qui devait en principe rejoindre le stage qu’effectuera l’EN des locaux en perspective du match retour contre l’Algérie des éliminatoires du CHAN (2020), prévu le 19 courant à 20 heures au stade municipal de Berlkane.

A rappeler que le match amical entre le Maroc et la Libye aura lieu ce vendredi au stade d’Honneur à Oujda, tandis que le second match test est programmé le 15 courant au Grand stade de Tanger face au Gabon.