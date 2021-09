Le WAC débute du bon pied le championnat

MAS-RSB débouche sur un nul blanc

Le Wydad de Casablanca (WAC), champion du Maroc en titre, a battu l'Ittihad de Tanger (IRT) par 2 buts à 0, dimanche au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 1ère journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Simon Msuva et Zouhair El Moutaraji étaient derrière les réalisations des hommes de Walid Regragui, qui vient de remplacer le Tunisien Faouzi Benzarti sur le banc des Rouges,respectivement, à la 8è et à la 47è minutes. Plus tard dans la soirée, le Maghreb de Fès (MAS) et la Renaissance de Berkane (RSB) ont fait match nul (0-0), au Complexe sportif de Fès. A rappeler que, vendredi, le Raja de Casablanca (RCA) a décroché la victoire sur la pelouse du Youssoufia de Berrechid (0-1). Le même jour, au stade El Massira à Safi, le DHJ s’est imposé en déplacement chez l'OCS par 1 à 0. Samedi, l’OCK, le nouveau promu, a été accroché par le MCO, alors que le Chabab Mohammedia (SCCM) s'est imposé à domicile face au FUS de Rabat (2-0), au stade El Bachir. Le Hassania d'Agadir (HUSA) n’a pas été en reste, prenant le meilleur à domicile sur le Rapid Oued Zem (RCOZ) sur le score de 1 à 0.