Le WAC dans le Top 4 des clubs arabes avec un excédent financier en 2022

16/06/2023

Seuls quatre clubs de football arabes ont réalisé un excédent financier pour l'exercice 2022, à savoir le Wydad de Casablanca, Al Hilal et Al Nasr saoudiens, et le Club Africain tunisien, selon un rapport publié par le journal saoudien "Al-Sharq News".



Al Hilal figure en tête de ce classement, suivi du WAC qui a augmenté ses revenus de 61% par rapport à 2021, en empochant environ 18,5 millions de dollars, et en réduisant ses dépenses de 26% pour atteindre 8 millions de dollars.

Le club marocain a, ainsi, réalisé un excédent financier de 10,5 millions de dollars.



Al Nassr a occupé la troisième place de ce classement, alors que le Club Africain est 4ème.

Les données du rapport se limitent aux clubs qui ont déjà annoncé leurs budgets pour l'exercice 2022.

Plusieurs clubs arabes n'ont pas encore rendu publics leurs chiffres.