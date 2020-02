Le WAC conforte son statut de leader

Le choc MAT-RSB débouche sur un nul

08/02/2020

Le Wydad de Casablanca a arraché la victoire face au Rapide Oued Zem (2-1) et conforte sa place de leader du classement de la Botola Pro D1, en match retard comptant pour la 14è journée, disputé jeudi au stade municipal d'Oued Zem.

Les Hommes de Sébastien Desabre ont ouvert la marque dès la 19è minute de jeu par l'intermédiaire de Zouheir El Moutaraji avant que les locaux ne remettent les pendules à l'heure grâce à Ibrahim El Bahraoui (60è).

Alors que la rencontre s'acheminait vers un score de parité, les Wydadis ont arraché la victoire lors du temps additionnel sur un but de Yahya Jabrane qui a transformé victorieusement un penalty sifflé en fin de rencontre. Grâce à cette victoire, les Rouge et Blanc confortent leur position (32 points) avec trois longueurs d'avance sur la Renaissance de Berkane qui a affronté, plus tard dans la soirée, le Moghreb de Tétouan.

Pour sa part, le Rapide, qui a essuyé six défaites, stagne à la onzième place avec 17 points.

A propos du match qui a opposé le Moghreb de Tétouan à la Renaissance de Berkane, comptant également pour la 14ème journée et disputé au stade Saniat Rmel de Tétouan, il s’est soldé sur un nul blanc.

Les deux clubs se sont partagés les points de la partie, au terme d'une rencontre sans aucune réalisation, où très peu d'occasions franches ont été créées d'un côté comme de l'autre.

Suite à ce résultat, le Moghreb de Tétouan stagne à la septième position avec 21 unités.

Il y a lieu de signaler que le championnat fera relâche ce week-end pour laisser place à la programmation des rencontres de la mise à jour comptant pour la 15ème journée. Ainsi, dimanche à partir de 18 heures au stade d’honneur à Oujda, le MCO donnera la réplique au Hassania d’Agadir.

Cette manche se poursuivra lundi avec les rencontres WAC-FUS et RSB-OCS, alors que mercredi prochain en nocturne, l’ASFAR accueillera le Raja.

Mise à jour



15ème journée

Dimanche 9 février

18h00 : MCO-HUSA au stade d’honneur à Oujda

Lundi 10 février

17h00 : WAC-FUS au Complexe Mohammed V à Casablanca

19h00 : RSB-OCS au stade municipal à Berkane

Mercredi 12 février

17h30 : ASFAR-Raja au Complexe Moulay Abdellah à Rabat