Le WAC ajoute une ligne à son copieux palmarès

Consécration amplement méritée des Rouges

15/07/2021

Pour le titre, le sort est scellé à trois manches de la fin de la Botola Pro 1 de football (27ème journée). Le WAC vient d’être sacré champion du Maroc au terme de sa victoire ramenée, mercredi, d’Oujda au détriment du Mouloudia local par 2 à 0, buts signés Ayoub El Kaabi (64è) et Yahya Attiyat Allah aux extra-times (90+1).



Une consécration attendue des Rouge et Blanc qui ont survolé les débats, atteignant déjà 63 points après avoir compté 19 victoires, contre 6 nuls et seulement 2 défaites, avec à la clé 53 buts inscrits et 21 encaissés.



Des indicateurs qui versent dans un seul sens : un titre amplement mérité, devant, sans le moindre doute, combler de bonheur l’ensemble des composantes du club, et faire oublier la contre-performance enregistrée en Ligue des champions, l’élimination en demi-finale en l’occurrence.



Pour le coach du Wydad, Fouzi Benzarti, « la voie du sacre n’était pas une tâche aisée, alors qu’il y avait un robuste adversaire qu’est le Raja. Mais notre victoire lors du derby retour nous a balisé le chemin, en quelque sorte, vers le titre dans un championnat que je considère des plus difficiles au niveau du Maghreb ».



Le WAC tourne la page du championnat. Toutefois la saison est bien loin d’être terminée. Les partenaires d’Ayoub El Kaabi, meilleur buteur pour le moment de l’exercice avec 16 réalisations, auront un autre défi à relever : Aller jusqu’au bout dans l’épreuve de la Coupe du Trône, sachant qu’à la fin du mois en cours, ils affronteront au Grand stade de Marrakech en demi-finale le Moghreb de Tétouan.



Quant au MAT, il n’a pu éviter une cinglante défaite, au complexe Mohammed V à Casablanca, face au Raja qui s’est imposé sur le large score de 4 à 1. Une opposition qui a vu Soufiane Rahimi briller de mille feux en étant à l’origine du penalty transformé par Ben Malongo à la 3ème mn. Il a été aussi impliqué dans les trois autres buts, en étant passeur pour Abdellah Farah (55è) et Abdelilah Hafidi (66è) et buteur à la 71ème mn.



Une victoire qui a fait beaucoup de bien au Raja qui vient juste après deux défaites devant le WAC et le CAYB et un nul face au HUSA. Un probant résultat qui permet aux Verts de conforter leur statut de dauphin débouchant sur une participation, la saison prochaine, en Ligue des champions. A condition de préserver cette cadence (52 pts), surtout que l’ASFAR (47 pts) n’a pas encore dit son dernier mot et entretient l’espoir légitime de jouer à fond ses chances dans cette course pour la deuxième place.



Pour ce qui est des deux autres rencontres disputées mardi, il y a lieu de citer en premier la bonne opération du DHJ, en droit de pousser un ouf de soulagement, après avoir surclassé en déplacement l’IRT suite à un but de Juma Mesud (36è).



Les Doukkalis poursuivent leur ascension, rejoignant, par là même, au classement de leur adversaire du jour et les Safiots au 9ème rang avec 32 mais ces mal classés ne sont pas à l’abri des misères de fin de parcours.



L’autre match entre le SCCM et le MAS, qui a eu pour cadre le stade El Bachir, s’est terminé sur un score de parité, un partout. Les locaux ont été les premiers à trouver le chemin des filets à l’heure de jeu par l’entremise d’Ismail Moutarraji, tandis que les visiteurs ont remis les pendules à l’heure par Hamza El Janati à huit minutes de la fin du temps réglementaire.

Un match nul qui arrange beaucoup plus les affaires de l’équipe fassie, désormais sauvée des affres de l’étage du dessous (34 pts), contrairement aux Fédalis (31 pts) non encore tirés d’affaire.



Il convient de rappeler que le bal de cette journée a été entamé mardi avec la programmation de quatre rencontres, à savoir ASFAR-CAYB : 3-2, RCAZ-FUS : 1-0), RSB-HUSA : 1-0 et RCOZ-OCS : 2-1.

Le WAC est le club qui détient le record avec 21 titres depuis 1948 dont 16 depuis la création de la Fédération Royale marocaine de football en 1956, devant l’AS FAR (12) et le Raja de Casablanca (12), alors que le KAC de Kénitra et le Moghreb de Fès sont à égalité (4).



Voici, par ailleurs, le palmarès des clubs qui ont remporté le championnat du Maroc:



1956/1957 WAC Casablanca

1957/1958 Kawkab Marrakech

1958/1959 Etoile de Casablanca

1959/1960 KAC de Kénitra

1960/1961 AS FAR

1961/1962 AS FAR

1962/1963 AS FAR

1963/1964 AS FAR

1964/1965 MAS

1965/1966 WAC Casablanca

1966/1967 AS FAR

1967/1968 AS FAR

1968/1969 WAC Casablanca

1969/1970 AS FAR

1970/1971 Renaissance de Settat

1971/1972 RAC Casablanca

1972/1973 KAC Kénitra

1973/1974 Raja de Beni Mellal

1974/1975 MC Oujda

1975/1976 WAC Casablanca

1976/1977 WAC Casablanca

1977/1978 WAC Casablanca

1978/1979 MAS

1979/1980 Chabab Mohammédia

1980/1981 KAC Kénitra

1981/1982 KAC Kénitra

1982/1983 MAS

1983/1984 AS FAR

1984/1985 MAS

1985/1986 WAC Casablanca

1986/1987 AS FAR

1987/1988 Raja Casablanca

1988/1989 AS FAR

1989/1990 WAC Casablanca

1990/1991 WAC Casablanca

1991/1992 Kawkab Marrakech

1992/1993 WAC Casablanca

1993/1994 Olympique de Casablanca

1994/1995 CODM

1995/1996 Raja Casablanca

1996/1997 Raja Casablanca

1997/1998 Raja Casablanca

1998/1999 Raja Casablanca

1999/2000 Raja Casablanca

2000/2001 Raja Casablanca

2001/2002 HUSA Agadir

2002/2003 HUSA Agadir

2003/2004 Raja Casablanca

2004/2005 AS FAR

2005/2006 WAC Casablanca

2006/2007 Olympique Khouribga

2007/2008 AS FAR

2008/2009 Raja Casablanca

2009/2010 WAC Casablanca

2010/2011 Raja Casablanca

2011/2012 Moghreb Tétouan

2012/2013 Raja Casablanca

2013/2014 Moghreb Tétouan

2014/2015 WAC Casablanca

2015/2016 FUS Rabat

2016/2017 WAC Casablanca

2017/2018 Ittihad Tanger

2018/2019 WAC Casablanca

2019/2020 Raja de Casablanca

2020/2021 Wydad de Casablanca.