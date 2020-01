Le WAC accroché et le HUSA défait

07/01/2020

Le Wydad de Casablanca et la Renaissance de Zemamra se sont quittés sur un nul (1-1), en match retard comptant pour la neuvième journée de la Botola Pro D1, disputé dimanche au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Les Wydadis ont été tenus en échec par les hommes de Saïd Chiba qui a réussi, pour son premier match sur le banc de la Renaissance de Zemamra, à accrocher le dauphin du championnat. Ce dernier a concédé un but à la 38è minute signé Abdou Atchabao, avant d'égaliser sur penalty par le biais de Badie Aouk à la 53è minute.

Suite à ce résultat, les hommes de Zoran Manojlovic, demeurent deuxièmes du classement avec 23 points, tandis que le club de Zemamra occupe la dixième position avec 13 points ex aequo avec l'Olympic de Safi.

Par ailleurs, le Youssoufia de Berrechid s'est imposé à domicile face au Hassania d'Agadir (3-1), en match retard comptant pour la neuvième journée de la Botola Pro D1, disputé dimanche soir au stade municipal de Berrechid.

Dès la 6è minute, les locaux ont ouvert le score grâce à Zakaria Fati avant que Soufiane Bouftini n'égalise pour les Gadiris à dix minutes de la pause.

En seconde période, Younes Hawassi a redonné l'avantage au club de Berrechid (56è) avant qu'Oussama Hafari ne scelle le score de la rencontre en inscrivant le troisième but des locaux lors du temps additionnel.

Au terme de cette rencontre le Youssoufia se hisse à la douzième position du classement avec 11 points, tandis que le HUSA stagne à la quatorzième place avec 9 points.