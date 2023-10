Le WAC à la rude épreuve d’Enyimba

C’est parti pour l’African League de football

20/10/2023

Le WAC croisera le fer, ce dimanche à partir de 19 heures à GodswillAkpabio International Stadium à Uyo, avec la formation nigériane d’Enyimba pour le compte des quarts de finale aller de l’African Football League (AFL), le dernier né des épreuves interclubs CAF, réservé exclusivement aux huit grosses écuries du continent.



Pour ce premier acte, le Wydad, qui s’est rendu vendredi à bord d ‘un vol spécial au Nigeria, a récupéré ses cadres, à commencer par son capitaine Yahya Jabrane et ses deux internationaux Yahya Attiyat Allah et Ayoub El Amloud. Ce sont des Rouges au grand complet qui entameront ce tournoi dont le vainqueur décrochera un joli chèque de 4millions de dollars en plus d’avoir l’honneur d’être le premier club africain à s’adjuger le trophée de l’AFL.



Les protégés d’Adil Ramzi, deuxièmes de la Botola, seront tenus de bien négocier ce déplacement en vue d’aborder la seconde manche le 25 courant au complexe sportif Mohammed V à Casablanca dans de parfaites dispositions.



A noter que le bal de l’African Football League devait être ouvert vendredi par la confrontation opposant les Tanzaniens de Simba aux Egyptiens d’Al Ahly. Samedi à 16h30, lesAngolais de l'Atlético Petróleos de Luanda seront à la rude épreuve des SudAfricains de Mamelodi Sundowns, alors que dimanche, outre le match Enyimba-Wydad, le public pourra suivre le quatrième choc des quarts qui aura pour protagonistes les Congolais du Tout Puissant Mazembe et les Tunisiens de l’Espérance (19h00). Sachant que faute de stade homologué, le TP Mazembe aura à accueillir ce match du côté de Dar es Salaam.



Il y a lieu de rappeler en dernier lieu que les oppositions de l’AFL se joueront selon la formule à élimination directe.

Comme précité, si le vainqueur du tournoi empochera 4millions de dollars, les autres clubs engagés auront tous droit à leur part du gâteau. Ainsi, le finaliste recevra 2,8 millions de dollars, au moment où les deux demi-finalistes auront droit chacun à 1,7 million de dollars. Les quarts de finalistes ne seront pas en reste avec 900 000 dollars pour chaque club éliminé d’entrée.



M. Bouarab

