Le WAC à l’assaut de l’OCK pour creuser l’écart

Mise à jour de la Botola

20/05/2022

Le WACaffrontera, ce dimanche à partir de 18h15 au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, l’Olympique de Khouribga, et ce pour le compte d’un match en retard de la 24ème journée de la Botola Pro 1 de football.



Le Wydad, qui reste sur un nul ramené de Fès, aura à cœur de renouer avec la victoire en vue de porter l’écart à quatre unités sur son poursuivant immédiat, le rival rajaoui. Scénario que les Khouribguis tâcheront d’avorter, eux, qui n’ont perdu aucunmatch depuis la quatrième journée lorsqu’ils avaient cédé le pas en déplacement devant le Mouloudia d’Oujda par 3 à 2.



Toujours pour le compte de cette 24ème manche, le derby de l’Oriental entre le MCO et la RSB a été décalé au 29 courant à 20h30 au stade d’honneur d’Oujda. Et ce en raison de l’engagement continental de l’équipe berkanie qui devait se mesurer, vendredi à Ujo au Nigeria, au club sud-africain d’Orlando Pirates dans le cadre de la finale de la Coupe de la Confédération (CAF).



A noter que le bal de la mise à jour du championnat devait être ouvert vendredi par l’opposition CAYB-ASFAR. Quant au dernier match en retard entre l’IRT et la RSB, comptant pour la 23ème journée de la Botola, il a été programmé pour mercredi 25 mai à 20h30 au Grand stade de Tanger.



T.R