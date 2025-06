Le Trésor place 4,25 MMDH d'excédents de trésorerie

25/06/2025

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) a lancé, lundi, quatre opérations de placement des excédents de trésorerie d'un total de 4,25 milliards de dirhams (MMDH).



D'un montant de 2,25 milliards de dirhams (MMDH), le premier placement avec prise en pension est souscrit sur une journée au taux moyen pondéré de 2%, indique la direction dans un communiqué.



Également avec prise en pension, les 2ème et 3ème placements portent respectivement sur 1 MMDH et 500 millions de dirhams (MDH), avec une durée de trois jours, chacun, et des taux de 1,75% et 1,8%.



En blanc, le quatrième placement de 500 MDH est souscrit sur une journée au taux de 2,25%.