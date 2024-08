Le Tchad réitère son adhésion à l’Initiative Royale pour faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique et sa volonté de voir son opérationnalisation

15/08/2024

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a réitéré "l’adhésion de son pays à l’Initiative Royale qui favorise l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique".



Dans le communiqué conjoint signé, mercredi à Dakhla, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie tchadienne a souligné "l’intérêt porté par les deux Chefs d’Etat au développement des relations commerciales entre les deux pays frères, notamment dans le cadre de l’Initiative Royale qui favorise l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique", et insisté sur la volonté de son pays de voir son opérationnalisation.



Cette initiative, a-t-il précisé, "s’articule parfaitement avec les ambitions des Etats du Sahel sans littoral, et contribuera à améliorer les conditions de vie des populations, non seulement pour le Sahel mais aussi pour toute la région de l’Afrique de l’Ouest".



Concernant l’opérationnalisation de cette initiative stratégique, les deux ministres ont "salué le travail réalisé par les Task Forces nationales lors des réunions tenues à Rabat, les 5 et 6 juin 2024".



M. Koulamallah a également affirmé que "les projets présentés par les membres de la Task Force marocaine sont en phase avec le plan de développement national actuellement en cours de mise en œuvre au Tchad".



Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères tchadien s’est "félicité de l’Initiative éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre du Processus des Etats Africains de l’Atlantique, visant à renforcer la coopération en faisant de l’espace africain de l’Atlantique et du Sahel un cadre géostratégique pour la coopération intra-africaine".



Enfin, les deux ministres se sont félicités de l'état d'avancement de la concrétisation du projet de Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc, comme symbole de coopération Sud-Sud qui, une fois achevé, contribuera à l'amélioration des conditions de vie de la population et au renforcement de l'intégration économique régionale.