Le TAS suspend la sanction de Pape Gueye

19/01/2022

Le Tribunal arbitral du sport a suspendu lundi la sanction prise par la Fifa contre l'international sénégalais Pape Gueye (Marseille), de nouveau à la disposition de sa sélection pour la Coupe d'Afrique des nations, a indiqué la juridiction. Le joueur, sanctionné la semaine dernière en raison d'un conflit sur son transfert entre l'OM et le club anglais de Watford, "n'est donc plus suspendu pour le moment", a expliqué un porte-parole du TAS à l'AFP. Sur le fond, la juridiction basée à Lausanne n'a pas encore statué sur la décision de la Fifa, qui privait l'attaquant de 22 ans de toutes compétitions officielles pendant quatre mois pour avoir signé un pré-contrat avec Watford avant de se dédire pour rejoindre Marseille. Le jeune international, qui avait commencé sa carrière au Havre en 2017, a simplement "obtenu un effet suspensif" de cette sanction, le temps d'examiner son recours, a précisé le porte-parole du TAS. Pape Gueye reste donc sous la menace d'une suspension ultérieure, alors que l'OM a fait l'objet de sanctions distinctes dans le même dossier, soit une interdiction de recrutement de 12 mois, ainsi qu'une amende d'un peu plus de deux millions d'euros. Le club marseillais a annoncé samedi son intention de faire appel.