Le TAS et le MAT en demi-finale de la Coupe du Trône

25/10/2019

Le Tihad Athletic Sport de Casablanca a décroché son billet de qualification pour les demi-finales de la Coupe du Trône 2018-2019 grâce à sa victoire (4-2) face à l'Ittihad de Khemisset, lors d'un match disputé mercredi au stade Roches Noires de Casablanca.

Les quatre réalisations du TAS ont été signées Oussama El Mellioui (51è), Ali Acha (68è, 74è) et Ayoub Bouchta (92è), tandis que celles de l'Ittihad de Khemisset ont été inscrites par Amadou Samaké (3è) et Fouad Yajid (76è).

Dans la soirée, le Moghreb de Tétouan (MAT) a validé, lui aussi, sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du Trône grâce à sa victoire (4-1) face au Rapide Oued Zem (RCOZ), lors d'un match disputé au stade Saniat Rmel à Tétouan.

Les quatre réalisations du MAT ont été signées Youssef Bouchta (17è), Nelson Senkatuka (33è), Martin Bengoa (37è) et Tony Edjomariegwe, tandis que l'unique but du RCOZ a été inscrit par Hicham Laroui (88è).

Le MAT rejoint ainsi le Hassania d'Agadir qui s’est qualifié mardi en venant à bout en déplacement de l'Ittihad de Tanger sur le court score de 1 à 0, but de Soufiane Bouftini.

La dernière rencontre des quarts de finale devait opposer, hier, le Difaâ Hassani El Jadidi au Chabab Atlas Khénifra.

Il convient de rappeler en dernier lieu qu’au stade des demi-finales, rencontres prévues sur terrain neutre, le Hassania d’Agadir jouera le Moghreb de Tétouan, tandis que le TAS affrontera le vainqueur du match DHJ-CAK, sachant que la finale est prévue le 18 novembre prochain au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

A noter que des quatre clubs toujours en lice, seul le DHJ a déjà remporté le sacre. C’était en 2013 aux dépens du Raja après recours aux tirs au but (5-4), le temps réglementaire et les prolongations s’étaient soldés sur un nul blanc.

MCO-WAC débouche sur un nul

Le MCO et le WAC se sont quittés sur un match nul (1-1), à l'issue de leur confrontation comptant pour la quatrième journée de la Botola D1 de football, disputée mercredi sur la pelouse du stade d'honneur d'Oujda.

Les hommes de Zoran Manojlovic ont ouvert le score à la 16è minute sur un but d'Ismail Haddad avant que le MCO ne remette les pendules à l'heure sur penalty à la 31è minute.

Suite à ce résultat, le WAC se hisse provisoirement à la 4ème position avec 4 points aux côtés de la RSB, du FUS, de la RCAZ et des FAR. Pour sa part, le MCO occupe la 2ème place du classement avec 6 points ex aequo avec l’OCK.