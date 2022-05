Le Suriname soutient l'accueil par Dakhla d' un forum entre le Maroc et la Communauté des Caraïbes

26/05/2022

Le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération de la République du Suriname, M. Albert Ramdin a affirmé, mercredi à Rabat, que son pays apporte tout son soutien à l'accueil par la ville de Dakhla, avant la fin de l'année en cours, d'un forum entre le Maroc et la Communauté des Caraïbes (CARICOM).



"C'est une importante initiative, le Maroc étant la porte d'entrée vers l'Afrique", a souligné M. Ramdin, lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, à l'issue de leurs entretiens.



M. Ramdin a salué le rôle de pionnier de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion de la coopération Sud-Sud et de la solidarité entre les pays, en particulier en Afrique et dans les Caraïbes, ajoutant que les relations entre le Maroc et la République du Suriname ont enregistré un développement remarquable et ont toujours reposé sur des engagements fermes et une volonté concrète.



"Je pense que nous avons balisé la voie pour une relation solide basée sur l'amitié et le respect, dans le but de consolider les liens entre la République du Suriname et le Royaume du Maroc et d'exploiter toutes les opportunités possibles", a-t-il ajouté.



M. Ramdin a, d'autre part, invité M. Bourita à se rendre au Suriname, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et de l'aboutissement d'un certain nombre d'accords bilatéraux.



Cette visite, a-t-il assuré, contribuera à renforcer les relations bilatérales et à explorer de nouveaux domaines de partenariat entre les deux pays.

M. Bourita avait annoncé que la ville de Dakhla abritera, avant la fin de l'année, le forum Maroc-Communauté des Caraïbes (CARICOM), rappelle-t-on.



Ce forum, qui réunira le Maroc et les 14 pays de la CARICOM, devra constituer un cadre d'échange sur les domaines de la coopération régionale et le renforcement de la coordination entre ces pays.