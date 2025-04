Le Sultanat d’Oman soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume sur l'ensemble de son territoire national et considère l’initiative d’autonomie comme la base de toute solution

Sahara marocain

13/04/2025

Le Sultanat d’Oman a exprimé, dimanche, son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire national, faisant part de sa profonde considération pour la sagesse du leadership marocain qui s’attache à une solution pacifique au service de la sécurité et de la stabilité dans la région maghrébine.



Qualifiant de sérieuse et réaliste l’initiative d’autonomie proposée par le Royaume du Maroc, le Sultanat d’Oman a affirmé qu’elle constitue la base pour le règlement de la question du Sahara marocain.



Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l’issue des travaux de la 7e Commission mixte maroco-omanaise, co-présidée par le ministre des Af faires étrangères, de la Coopération africaine et des Maro cains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue omanais, Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al Bu saidi