Le Sultanat d’Oman réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

18/03/2022

L'ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc, Said Ben Mohamed Al Baraami a réitéré, jeudi à Fès, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume.



M. Said Ben Mohamed Al Baraami, qui a animé une conférence sous le thème "La politique extérieure du Sultanat d’Oman" dans le cadre de la saison culturelle de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, a affirmé que la position du Sultanat d’Oman est immuable et constante quant à la question nationale du Royaume, saluant l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc.



Le diplomate omanais a, dans une déclaration à la MAP, mis en valeur l’essor de développement que connaissent les provinces du Sud du Maroc à plusieurs niveaux, notamment des infrastructures et des projets lancés dans différents domaines.



Après avoir rappelé qu’une délégation de son pays avait pris part à la glorieuse Marche Verte en 1975, Said Ben Mohamed Al Baraami s’est, en outre, félicité des relations fraternelles qui lient le Maroc et le Sultanat d’Oman les qualifiant d’excellentes et d’exemplaires. Il a, par la même occasion, mis en avant l’importance de la commission mixte maroco-omanaise, exprimant la volonté de son pays de développer et hisser davantage les relations bilatérales dans plusieurs domaines d’intérêt commun.



Cette conférence, qui s’est déroulée en présence d’un parterre de diplomates, d’intellectuels et d’universitaires, a été marquée par des lectures poétiques et la proposition d’organsiner une semaine culturelle omanaise à Fès et une autre marocaine à Mascate.