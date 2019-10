Le Sud-Africain Giniel De Villiers remporte le Rallye du Maroc 2019

12/10/2019

Le pilote automobile sud-africain Giniel De Villiers (Toyota) a remporté mercredi le Rallye du Maroc 2019, devant l’Espagnol Carlos Sainz (Mini Cooper) et le Français Mathieu Serradori (Century Racing). De Villiers décroche ainsi son quatrième Rallye du Maroc, après l’avoir déjà gagné avec Nissan et Volkswagen.

Le Sud-Africain est arrivé premier lors de la cinquième et dernière étape (Spéciale), qui a relié Midelt à Michlifen, près d’Ifrane, devançant le Néerlandais Bernard ten Brinke et le Saoudien Yazeed Al Rajhi.

En moto, la victoire finale est revenue à l’Américain Short Andrew (Husqvarna), devant le chilien Pablo Qintanilla (Husqvarna) et l’Espagnol Joan Barreda (Honda).

L'édition 2019 du Rallye du Maroc a connu la participation des meilleurs équipages de la discipline, selon le directeur de cet évènement sportif, David Castera.

Le champion espagnol Fernando Alonso, l’un des meilleurs pilotes automobiles de l’histoire, a pris part au Maroc à son premier rallye-raid.

Le coup d’envoi de cette édition a été donné vendredi dernier à Fès, avant de passer par les villes d’Ifrane, Midelt, Errachidia, Erfoud et Merzouga, et retraverser l’Atlas pour regagner la capitale spirituelle.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la vingtième édition de ce rallye, la deuxième par ODC Event, est la dernière épreuve de la Coupe du monde FIA 2019 des rallyes tout-terrain et du championnat du monde 2019 FIM.

Le parcours, diversifié et équilibré, fait figure de préparation idéale avant de se présenter au départ du Dakar 2020, indiquent les organisateurs. Près de 145 véhicules étaient attendus au départ.

La particularité de cette édition réside dans l’installation d’un bivouac autour d’Erfoud, planté au cœur du désert, dans le but, explique le directeur du rallye, de créer un espace d’échange et de convivialité entre les participants.

Par ailleurs, l'édition 2020 du Rallye du Maroc sera pleine de surprises, a promis le directeur de cet événement sportif, David Castera.

‘’Le Rallye du Maroc 2019, qui a connu la participation des meilleurs équipages de la discipline, était une grande réussite’’, a déclaré David Castera à la MAP, en marge de la cérémonie de remise des prix, mercredi soir à Fès.