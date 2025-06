Le Sri Lanka compte sept millions de singes

21/06/2025

Le Sri Lanka compte plus de sept millions de singes, selon un recensement inédit de la faune sauvage, ont annoncé jeudi les autorités, quelques jours après une polémique à son sujet.



Le directeur général de l'Institut de recherche et de formation agrarienne (ARTI), A. L. Sandika, a affirmé que ces données correspondaient à une étude menée "il y a quelques années", sans donner plus de détails.



"Au départ, nous avons rencontré des problèmes avec les données sur les singes. Nous avons dû les vérifier à nouveau pour arriver à ce résultat final," a déclaré jeudi M. Sandika à la presse à Colombo.



Le ministre adjoint de l'Environnement, Anton Jayakodi avait affirmé la semaine dernière que le recensement effectué le 15 mars dernier, le premier de ce type, avait donné lieu à des chiffres qui semblaient irréalistes et nécessitant d'être revus.



Les autorités laissaient entendre que les exploitants agricoles, en colère contre ces animaux qu'ils accusent de détruire leurs récoltes, avaient gonflé les chiffres pour exagérer le problème.



Près de 40.000 fonctionnaires avaient été mobilisés dans toute l'île pour compter les sangliers sauvages, les paons, les singes et les loris -un petit mammifère primate - à proximité des fermes et des maisons pendant cinq minutes.



La mesure visait à élaborer un plan national pour gérer les animaux sauvages nuisibles.

Les divagations de la faune sauvage et leur impact suscitent régulièrement la polémique au Sri Lanka.



Un député de l'opposition, Nalin Bandara, a ainsi qualifié le récent recensement de "gâchis complet", regrettant que les nuisibles nocturnes ou les éléphants en soient exclus.



Selon les estimations officielles, près d'un tiers des récoltes du pays sont mangées ou détruites par la faune sauvage, dont les éléphants, protégés par la loi et considérés comme sacrés au Sri Lanka.

Les éléphants font partie du peloton de tête des espèces animales destructrices et sont à l'origine de nombreux conflits avec les humains.



De 2015 à 2024, un total de 1.195 personnes et 3.484 éléphants ont été tués dans tout le pays lors de ces incidents, selon des statistiques publiées en février.

Ils n'ont pas été inclus dans le recensement de mars.