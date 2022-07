Le Sept national hérite de son homologue guinéen en quart de finale

Championnat d'Afrique de handball

14/07/2022

L'équipe nationale marocaine de handball s'est inclinée, mercredi soir au Caire, face à son homologue égyptienne (groupe A) 21 à 36 lors d’un match comptant pour la troisième journée de la 25ème édition du Championnat d'Afrique des nations de handball, disputée en Egypte jusqu'au 18 juillet.



La première mi-temps s'est terminée avec une défaite de l'équipe nationale 12-18. Les Pharaons ont réussi ensuite à creuser l'écart au cours de la seconde mi-temps, terminant le match par une victoire 36-21.



L'équipe nationale a fait une belle prestation lors de cette rencontre contre le détenteur du titre et le grand favori pour remporter ce championnat. Plusieurs joueurs ont brillé notamment le gardien de but Alaa Laâroussi et Mohamed Amine Bentaleb, sous la direction du technicien Noureddine Bouhaddioui.



Les équipes marocaine et égyptienne s'étaient qualifiées pour les quarts de finale de ce championnat avant cette rencontre, après leur victoire sur le Cameroun, troisième du groupe.

Suite à cette défaite, l'équipe nationale a terminé la phase de groupes à la deuxième place avec deux points, tandis que l'équipe égyptienne a dominé le classement avec 4 points.



En quart de finale, l'équipe marocaine affrontera son homologue guinéenne, leader du groupe B, tandis que l'Egypte rencontrera vendredi l'Algérie, deuxième du groupe.



Huit équipes ont réservé leurs places au tour suivant, à savoir l'Egypte et le Maroc (groupe A), la Guinée et l'Algérie (groupe B), la Tunisie et le Cap-Vert (groupe C), et l'Angola et la République démocratique du Congo (groupe D).



La Tunisie détient le record de victoires au Championnat d'Afrique des nations de handball avec 10 titres.