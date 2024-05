Le Sénégal réaffirme son soutien constant et ferme à l'intégrité territoriale du Royaume

28/05/2024

La République du Sénégal a réaffirmé, par la voix de sa ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall, son soutien "constant et ferme" à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain.



Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et Mme Yassine Fall, qui effectue dans le Royaume sa première visite en tant que ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.



Dans ce communiqué conjoint, la cheffe de la diplomatie sénégalaise a réaffirmé le plein soutien du Sénégal au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain. Elle a salué, à cet égard, les efforts des Nations unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara marocain.



La République du Sénégal avait ouvert le 5 avril 2021 un consulat général à Dakhla, marquant ainsi sa ferme volonté de renforcer ses relations bilatérales avec le Royaume du Maroc.



L'ouverture de cette représentation diplomatique est une nouvelle preuve par les actes de l’alliance indéfectible entre le Maroc et le Sénégal et de leur solidarité active qui ne s’est jamais démentie.