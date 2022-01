Le Sénégal déçoit et se qualifie

19/01/2022

La Guinée décroche le sésame des huitièmes

Le Sénégal, toujours aussi décevant, a assuré sans gloire la première place de son groupe après un nouveau 0-0, contre le Malawi, suivi de la Guinée, également décevante, mardi à la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Un seul but, sur penalty, en trois matches, a donc suffi aux Sénégalais pour se qualifier et rester à Bafoussam pour les 8e de finale, le 25 janvier contre un troisième de groupe. La Guinée aussi a beaucoup déçu contre le Zimbabwe: battue 2-1 à Yaoundé, elle conserve sa deuxième place et affrontera le 24 janvier la Tunisie, le Mali ou la Gambie. Le Malawi, avec 4 points, peut espérer passer parmi les quatre meilleurs troisièmes et se qualifier pour la première fois de son histoire pour la phase à élimination directe. Mais le Sénégal a eu chaud! Il aurait pu concéder un penalty pour un accrochage entre Bouna Sarr et Gomezgani Chirwa (75e), mais l'arbitre s'est déjugé après consultation de la VAR, au grand désarroi des Malawites. Les Lions ont encore piétiné 90 minutes, après avoir battu le Zimbabwe sur un penalty de Sadio Mané à la dernière seconde, et un nul vierge contre la Guinée. Très imprécis techniquement, ils ont même été menacés par les "Flames", avant de prendre le dessus physiquement dans la dernière demi-heure, mais sans marquer. Grand favori de ce tournoi, le Sénégal n'a pour l'instant pas du tout l'allure d'un champion d'Afrique. La rencontre était plus disputée au stade Omnisports Ahidjo de Yaoundé, où la Guinée de Kaba Diawara a complètement saboté sa première période avant de réagir. Pourtant bien diminués par des joueurs positifs au Covid, et derniers de leur groupe, les Zimbabwéens ont fait honneur à leur surnom de "Warriors" (guerriers). Ils sont passés en chantant dans les couloirs du stade, après le match, mais ils sont éliminés. Ils ont pris l'avantage sur une tête de Knowledge Musona (26e), puis fait le break sur une frappe de Kudawkwashe Mahachi (43e). Aucun des défenseurs guinéens du Syli National n'a bousculé Musona et personne n'a empêché Mahachi de placer une frappe que le gardien Ali Keita, la main pas assez ferme, a trop facilement laissé passer. C'est la star Naby Keita qui a réveillé son équipe d'une action solitaire conclue par une frappe en pleine lucarne (49e). Mais cela n'a pas suffi pour renverser le cours du match. Cette rencontre Guinée-Zimbabwe était, pour la première fois à la CAN, arbitrée par une femme, la Rwandaise Salima Rhadia Mukansanga, qui a bien dirigé les débats. Elle au moins n'a pas déçu.