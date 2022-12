Le Salon régional du livre promeut la mémoire spirituelle et historique de “Dar Dmana ”

15/12/2022

La 10ème édition du Salon régional du livre de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, s'est ouverte, lundi dans la soirée à Ouezzane, avec pour objectif la promotion de la mémoire spirituelle et historique de "Dar Dmana" et l'encouragement de l'industrie du livre.



La cérémonie d'ouverture de cette édition, qui se poursuit jusqu'au 18 décembre, a été rehaussée par la présence du gouverneur de la province d'Ouezzane, Mehdi Chalabi, qui était accompagné notamment du directeur régional de la Culture, Kamal Ben Laymoun, d'élus, ainsi que des autorités locales, outre d'acteurs culturels et de la société civile.



Placé sous le signe "La lecture au service du développement régional", le Salon propose 30 stands consacrés aux nouvelles publications nationales et régionales, en plus d'un stand de photographies historiques de l'artiste Mohamed Hmamou relatant la riche mémoire de la ville, un vernissage de l'artiste Ismaïl Fadali, ainsi qu'une exposition du Centre Tayeb Saddiki d'épanouissement littéraire et artistique.



Lors de cette soirée culturelle, marquée notamment par des prestations artistiques locales, l'accent a été mis sur l'importance de cette manifestation culturelle à même de promouvoir le développement local.



A cette occasion, M. Ben Laymoun a souligné que cette édition se veut un rendez-vous pour une communication fructueuse entre les différents acteurs de l'industrie du livre, répondant ainsi à une prise de conscience commune de l'extrême importance de l'acte de lecture, comme élément fondamental du développement.



Et d'ajouter que la politique d'ouverture et de concertation avec tous les acteurs locaux dans le choix des axes et du thème, ou dans la sélection des écrivains participants, permet de donner un élan culturel et une lueur esthétique pour la ville de Ouezzane.



Au menu de cette édition, à laquelle ont pris part des intellectuels et acteurs culturels de la région, figurent un colloque sous le thème "le patrimoine culturel entre mise en avant et valorisation: Cas de la province d'Ouezzane", des rencontres littéraires, des lectures poétiques, la présentation de pièces théâtrales et des ateliers au profit des élèves, ainsi que des activités ludiques pour les enfants.