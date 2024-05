Le Salon de l'artisanat et des produits du terroir ouvre ses portes à Béni Mellal

15/05/2024

Le Salon de l’artisanat et des produits du terroir de Béni Mellal vient d'ouvrir ses portes, à l’initiative de l’Association Al Mostaqbal pour la femme rurale.



Ce salon qui a élu domicile à la Place Al Massira de Béni Mellal se veut une vitrine pour la promotion des produits de l’artisanat et pour mettre en relief le rôle important joué par les maîtres-artisans marocains dans la préservation du patrimoine authentique du Royaume.



Cette initiative, qui accueille à bras ouverts les habitants et les visiteurs de la ville de Béni Mellal, ambitionne de soutenir la commercialisation des produits artisanaux et de faire connaître le patrimoine local et national à travers le rassemblement d’un plus grand nombre d’exposants de Béni Mellal-Khénifra et des autres régions du Royaume.



L'exposition offre à voir la diversité des produits issus de l’artisanat, notamment, la tappiserie, la couture et la broderie traditionnelles, l'art du cuir, la bijouterie, la gravure sur bois, et plusieurs autre produits qui témoignent de la dextérité de l’artisan marocain. Des exposants de produits du terroir sont, également, conviés à cette foire.



Dans une déclaration à la MAP, Daouia Ridaoui, présidente de l’Association organisatrice a fait savoir que cette foire se veut une plateforme pour la promotion des produits artisanaux locaux et nationaux, rappelant que l’Association organise cette initiative dans la finalité de promouvoir et de mettre en valeur les différents produits artisanaux auprès des habitants de la région de Béni Mellal-Khénifra et de ses visiteurs.



Pour Mme Ridaoui qui eu l’idée d’organiser un salon dédié à l'artisanat, il y a de cela 15 ans en 2009, le salon de l'artisanat de Béni Mellal participe à la dynamisation de la vie économique et commerciale à travers la commercialisation de divers produits des coopératives locales.



Elle s’est dite honorée pour avoir formé une génération de femmes au sein de son association dédiée à la confection de tapis amiri.