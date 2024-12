Le Salon de l'artisanat d'Agadir Ida-Outanane, du 11 au 17 janvier prochain

26/12/2024

Le Salon de l'artisanat de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, aura lieu du 11 au 17 janvier prochain à la place "Al Wahada" à Agadir.



S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre la wilaya de la région Souss-Massa, la Chambre d'Artisanat de la région Souss-Massa, et la Direction régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, cet événement vise à faire découvrir aux visiteurs les dernières créations artisanales.



Il se veut également une vitrine pour la promotion des produits locaux des artisans et coopératives de la préfecture, et une occasion pour soutenir la dynamique économique locale, rapporte la MAP.



Cette manifestation abritera des stands mettant en valeur les différents produits d'artisanat, ainsi que des produits de terroir exposés dans le cadre des efforts visant à appuyer le pôle d’économie sociale et solidaire.



Ce Salon tend à valoriser le rôle du capital humain au niveau local et à donner aux produits locaux leur cachet traditionnel authentique, en élargissant la base de leur commercialisation et partant donner un coup d’accélérateur à l’économie locale.