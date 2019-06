Le SNPM à l’heure de son 8ème Congrès

21/06/2019

Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) tient son 8ème Congrès national le vendredi et samedi 21 et 22 juin au complexe du club du ministère de la Justice à Marrakech sous le thème : « La liberté de la presse et son éthique, fondement du professionnalisme journalistique».

Selon un communiqué du SNPM, 420 journalistes représentant toutes les coordinations sectorielles (presse écrite, électronique et audiovisuel) et toutes les sections du syndicat à travers le Royaume prendront part à ce congrès.

Les travaux de ce congrès débuteront par une séance d’ouverture ce vendredi 21 juin à partir de 16 h 30 au complexe du club du ministère de la Justice.

Les congressistes débattront deux jours durant des rapports moral et financier et du nouveau statut du syndicat et éliront par la suite le président et les nouvelles instances du SNPM, à savoir le Conseil fédéral et le bureau exécutif.

Ce congrès intervient quelques jours après l’élection du secrétaire du SNPM, Younes Moujahid à la tête de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) lors du 30è Congrès de cette instance, tenu en Tunisie.

Il y a lieu de signaler également que le SNPM en la personne de Younes Moujahid préside le Conseil national de la presse, la nouvelle instance d’autorégulation des médias au Maroc récemment mise en place.

Pour rappel, le congrès sera marqué par la présentation de l’ouvrage de Jamal Mohafid consacré au SNPM.