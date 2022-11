Le SIDATTES 2022 enregistre un chiffre d'affaires de plus de 28 MDH

04/11/2022

La 11ème édition du Salon international des dattes (SIDATTES 2022), organisée du 27 au 30 octobre à Erfoud sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 28 millions de DH.



"Cette édition a enregistré une nette amélioration du chiffre d’affaires qui a dépassé les 28 millions DH avec la vente et la conclusion de commandes de plus de 660 tonnes", précisent les organisateurs, dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.



Le SIDATTES 2022 a connu la participation de 236 exposants, rappelle le communiqué, ajoutant que cette édition a été marquée par la participation de 9 pays étrangers, à savoir les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, le Soudan, la Jordanie, la Palestine, l’Arabie saoudite, la Mauritanie, la Turquie et la Belgique.



Cette édition, organisée sous le thème "La gestion intégrée des ressources naturelles: pour la durabilité et la résilience de l’écosystème oasien", a enregistré également une grande affluence du public avec plus de 86.000 visiteurs.



Le thème de cet évènement a été au centre de nombreuses conférences culturelles, scientifiques et professionnelles.



Ainsi, un forum de l’investissement a été organisé dans le cadre de cette édition. Cet événement, qui a constitué un espace d’échange et de promotion des investissements dans la filière du palmier dattier, a réuni des professionnels de la filière, des opérateurs du secteur public et une nouvelle génération de porteurs de projets.



Des rencontres B2B pour la commercialisation des dattes marocaines ont été également organisées, en marge de cette 11ème édition du SIDATTES.



Organisés par l’Agence pour le développement agricole (ADA), en partenariat avec l’Agence belge pour le développement (ENABEL), ces ateliers ont réuni à la fois les producteurs marocains de dattes et les professionnels du secteur de la grande distribution présents au Maroc.



De même, une journée scientifique a été organisée par l’Institut national de recherche agronomique (INRA), en partenariat avec l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



Elle a permis un échange entre professionnels, institutionnels, chercheurs, étudiants et acteurs concernés autour des progrès techniques et technologiques et des aspects liés au développement de la filière.



Par ailleurs, des prix de mérite et d’encouragement ont été décernés à plusieurs exposants et producteurs de dattes participant à la 11ème édition de ce salon.



Le prix de la meilleure participation étrangère a été décerné aux Emirats Arabes Unis. Des prix des meilleurs stands d’exposition représentant les quatre régions productrices de dattes au Maroc ont été attribués aussi, tout comme pour la meilleure participation au niveau du pôle "agrofourniture" et pour le meilleur stand des produits du terroir.



Déployé sur une superficie de 40.000 m2, le salon a été organisé autour de plusieurs pôles, à savoir : pôle régions, pôle institutionnels et sponsors, pôle international, pôle Rahba, pôle produits du terroir et pôle agrofournitures.



Le SIDATTES, qui représente un espace privilégié de rencontres et d'échanges entre les opérateurs de la filière phoenicicole, s’assigne pour objectifs de promouvoir l’agriculture oasienne, développer les partenariats entre les acteurs concernés et créer une dynamique économique au niveau de la région.