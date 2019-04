Le SIAM, une affaire de statistiques

17/04/2019 Meknès-DNES : Chady Chaabi

Entre les animaux, les exposants, les professionnels, la fréquentation et les pays représentés, le Salon international de l’agriculture au Maroc, c’est beaucoup de chiffres qui donnent parfois le tournis.

A l’époque de la toute première édition du SIAM, en 2006, 555.000 visiteurs s’y sont pressés. Plus de dix ans plus tard, ce chiffre a largement doublé, illustrant à la fois le succès et le gigantisme de ce rendez-vous annuel.

Pas moins d’un million de personnes sont donc attendues officiellement pendant cette semaine. 6 jours durant lesquels Meknès vivra au rythme du SIAM. Le record de fréquentation a été enregistré lors de la précédente édition, avec 1.025.000 visiteurs, contre 810.000 une année auparavant. Le succès populaire de «la plus grande ferme du Maroc» ne se dément pas : on recense au moins 600.000 curieux chaque année depuis une décennie.

Si les Marocains et autres nationalités saisissent l'occasion pour aller voir des vaches, le Salon est aussi un lieu de business. Plus d’un millier d’exposants (1500) venus de différents pays sont attendus cette année pour de nombreux produits du terroir présentés. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à l'année précédente (1700). L'enjeu? Etre vu du grand public, des médias et rencontrer de potentiels clients, y compris à l'international.

Chaque exposant aura dû verser une coquette somme pour être visible lors de ce grand raout : le tarif des stands s’échelonne pour les exposants de 1098 DH/m2 pour une offre basique d’une façade sans électricité ni mobilier de 9 m2, à 1916 DH le m2 pour un stand ouvert sur trois allées, nettement plus visibles. Autrement dit, le ticket d’entrée pour les exposants se paie au moins autour de 9000 DH. Et en alourdissant encore un peu plus la facture, de nombreux autres «outils de communication» sont disponibles : présence d'un logo sur le plan d’un des pôles du salon, panneaux publicitaires, flayers, tout se monnaie.

Ainsi, des milliers de professionnels seront hébergés dans cette gigantesque structure qu’est le SIAM, déployée sur une superficie globale de 180.000 m2 dont 100.000 m2 couverts, se déclinant autour de 10 pôles et comptant 200.000 m2 de superficie de parking.

Du côté de nos amies les bêtes, elles seront des centaines représentées au pavillon «Pôle Elevage», considéré comme étant le rendez-vous national de référence en matière de production animale. Et pour cause, il est l’illustration de la richesse et de la variété des filières élevage bovine du Maroc. Plusieurs animaux participeront au concours d’élevage.

D’autres chiffres sont également à retenir lors de cette 14ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc. A commencer par les 72 pays qui y seront représentés. Ainsi que les 35 conférences qui s’y tiendront. Le SIAM est aussi un évènement majeur à travers lequel les organisateurs espèrent 300 mises en relation. Dans ce cadre, difficile de ne pas citer les 10 emblématiques pôles thématiques du SIAM, dont le Pôle Régions, qui accueille les douze régions du Royaume (Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental, Fès-Meknès, Béni-Mellal-Khénifra, Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Draâ-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab). Et pour finir ce petit tour d’horizon du SIAM en chiffres, il convient de rappeler que parmi les 10 pôles thématiques que compte le SIAM, et bien qu’ils soient tous plus importants les uns que les autres, le Pôle international a connu une belle augmentation de 20%, en termes de superficie, preuve de son attrait grandissant d’une édition à l’autre.