Le S.M et l'A.M.S à l'heure du “F'tour solidaire ”

A l'occasion du mois de Ramadan…

10/04/2022

Après avoir réussi à 1000% son tournoi ITF juniors, le Stade Marocain va accueillir, le samedi 16 avril, l'organisation d'un grand événement caritatif à l'occasion du mois sacré de Ramadan de l'œuvre de l'Association Maroc Solidaire".



C'est pour la bonne cause que ce "F'tour AMS Solidaire" sera offert aux 50 enfants démunis de l'association El Amal de Salé qui seront heureux de profiter, durant la journée, de plusieurs attractions (toboggans, les gonflables, mini-foot, initiation au tennis et autres jeux) que le club hôte va mettre à leur disposition avant de partager le F'tour avec les invités et autres participants à cette action.



En parallèle, la programmation de cette après-midi Ramadanesque prévoit, à partir de 17h30, une conférence sur "le jeûne dans les trois religions monothéistes" qui sera animée par Ali Yousfi Alaoui, professeur émérite et membre du bureau de l'AMS.



Sans oublier l'animation ambiancée et musicale d'après le F'tour pour s'amuser et donner le sourire à des enfants qui en ont, vraiment, besoin. Pour toutes autres informations, il y a lieu de contacter les membres de l'association chargés de la vente directe des tickets de participation à cette œuvre sociale et caritative en ce mois de piété et de solidarité.