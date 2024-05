Le Royaume, un pays en évolution rapide dans divers secteurs

L’ambassadeur américain, Puneet Talwar, intervenant lors du Forum «Capital-risque Maroc-USA»

28/05/2024

Le Maroc est un pays en évolution rapide dans divers secteurs et se positionne de plus en plus comme un leader technologique en Afrique, a indiqué, lundi à Marrakech, l'ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar.



Intervenant lors du Forum "Capital-risque Maroc-USA", un événement de deux jours, M. Talwar a ajouté que, grâce à la vision clairvoyante et au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume est désormais un pays en pleine dynamique.



Il a, dans ce contexte, rappelé qu'en 2022, les startups marocaines ont levé 119 millions de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque, démontrant ainsi leur capacité à attirer des capitaux pour développer des solutions innovantes aux défis locaux et régionaux.

"Les entrepreneurs marocains attirent de plus en plus de capitaux, et ce succès est le résultat des politiques proactives du gouvernement marocain," a-t-il enchaîné.



Le diplomate US a noté que le soutien gouvernemental a été crucial, notamment à travers diverses politiques, structures de financement et réformes réglementaires. Soit un engagement qui reflète la reconnaissance de l'importance des startups dans la croissance économique et la création d'emplois.



Le diplomate américain n'a pas manqué de relever que les startups technologiques marocaines se distinguent dans plusieurs domaines, y compris l'agri-tech, le climate-tech, la health-tech, la fintech et la deep-tech et ouvrent, par ricochet, la voie dans de nombreux secteurs verticaux, démontrant un potentiel énorme pour des avancées technologiques.



Et de soutenir que ce forum et le GITEX Africa Digital Summit sont des opportunités majeures pour le Maroc de démontrer, encore une fois, son rôle clé en tant que hub technologique en Afrique, renforçant ainsi son image et son influence sur la scène technologique mondiale.



Organisé par l'ambassade des USA au Maroc, en collaboration avec l'Agence gouvernementale "Prosper Africa", le premier Forum de capital-risque Maroc-USA met en vedette 25 des startups les plus prometteuses du Maroc.



Cet événement qui a pris fin hier a tendu à explorer l'écosystème des startups marocaines et connecter les investisseurs américains et africains avec ces startups marocaines et leurs fondateurs innovants.



Il est de même conçu pour s'aligner avec le GITEX Africa Digital Summit, qui devrait attirer plus de 35.000 visiteurs de toute l'Afrique et au-delà, y compris 1.200 startups et entreprises.