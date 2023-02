Le Royaume, principal partenaire commercial de l'Espagne en dehors de l'UE, à l'exception des États-Unis et du Royaume-Uni

03/02/2023

Fruit de cette dynamique exponentielle, les échanges commerciaux entre Rabat et Madrid, qui se caractérisent par trois éléments essentiels, à savoir la cohérence, la qualité et l’équilibre, ont doublé au cours des dix dernières années, avec des taux de croissance supérieurs à 10% par an depuis 2011.



En 2021, le Maroc a exporté environ 7,3 milliards d’euros vers l’Espagne, en hausse de 14,6% par rapport à l’année passée, selon des données dévoilées par l’ambassade d’Espagne à Rabat.



En revanche, le Maroc a importé du pays ibérique l’équivalent de 9,5 milliards d’euros enregistrant une croissance de 29,2%, rapporte la MAP.

Ces chiffres record représentent respectivement des quotes-parts de 3% et 2,1% de la part mondiale des exportations et des importations de l’Espagne.



La courbe des échanges commerciaux entre les deux pays est sur une tendance haussière depuis 2016 affichant une légère baisse en 2020 avec des exportations vers l’Espagne qui ont atteint 6,37 milliards d’euros (contre 6,96 milliards d’euros en 2019) alors que les importations s’élèvent à 7,35 milliards d’euros (contre 8,45 milliards d’euros en 2019).



Les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 31% pour atteindre près de 10 milliards d'euros en 2022, faisant du Maroc le principal partenaire commercial de l'Espagne en dehors de l'UE, à l'exception des Etats-Unis et du Royaume-Uni.



Ces chiffres démontrent que les deux pays sont passés de la perception traditionnelle des concurrents dans des secteurs de valeur ajoutée à devenir des partenaires intégrés dans la chaîne de valeur, un exercice de maturité qui devra se consolider davantage lors de la Réunion de Haut Niveau (RHN), qui sera marquée par la tenue d’un forum économique bilatéral.