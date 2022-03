Le Royaume primé à Accra pour ses efforts et son leadership africain en matière de sécurité routière

20/03/2022

Le Royaume du Maroc a été primé, mercredi à Accra, lors de la première édition du Prix Kofi Annan pour la sécurité routière, organisée conjointement par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA), l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la sécurité routière et la Fondation Kofi Annan.



Lors de cette première édition, le Royaume a été primé pour ses efforts et son leadership africain en matière de sécurité routière, indique un communiqué de l’Agence nationale de la Sécurité routière (NARSA). Le prix Kofi Annan a été remis par le Président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo au directeur de l’Agence nationale de la NARSA représentant le ministre du Transport et de la Logistique, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Ghana.



En récompensant des initiatives provenant de pays africains qui auront démontré leur contribution à la réalisation des cadres nationaux, régionaux et internationaux existants en matière de sécurité routière, le Prix Kofi Annan de la sécurité routière vise à être un catalyseur de changement pour le continent, souligne la même source, notant que ce changement est nécessaire car les coûts pour les économies africaines sont trop élevés, atteignant jusqu'à 5% du PIB, paralysant une croissance potentielle



L’objectif de cette initiative consiste à récompenser et à valoriser les bonnes pratiques en matière de sécurité routière provenant des pays africains pour servir de modèle et source d’inspiration aux autres pays, poursuit le communiqué, faisant savoir qu'il s’agit aussi d’inciter les pays à œuvrer davantage pour sauver plus de vies humaines sur le continent africain qui détient le taux de mortalité routière le plus élevé au monde, soit 26,6 tués pour 100.000 habitants contre une moyenne mondiale de 17,5.