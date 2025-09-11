Le Royaume du Maroc condamne vivement l'agression israélienne odieuse et la violation de la souveraineté de l'Etat frère du Qatar

11/09/2025

Le Royaume du Maroc a condamné vivement l'agression israélienne odieuse et dénoncé avec force la violation de la souveraineté de l'Etat frère du Qatar.



Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger indique, mardi, que le Royaume du Maroc réaffirme sa solidarité totale avec l'Etat du Qatar face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa sécurité, à l'intégrité de son territoire et à la quiétude de ses citoyens et des résidents.