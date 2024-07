Le Royaume du Maroc condamne la fusillade survenue à proximité d'une mosquée au Sultanat d'Oman (MAE)

19/07/2024

Le Royaume du Maroc a exprimé, mercredi, sa condamnation de la fusillade survenue à proximité d'une mosquée dans la région d'Al-Wadi Al-Kabir, au Sultanat d'Oman, qui a fait plusieurs morts et blessés.



Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique que le Royaume réaffirme sa solidarité avec le Sultanat d'Oman frère dans l'ensemble des mesures entreprises pour préserver sa sécurité et sa stabilité ainsi que la sécurité de ses citoyens et résidents.